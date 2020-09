Ribó sobre el 'playback' de Galiana: "És un tema del regidor. Ha dit allò que havia de dir. No he d'opinar"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada en l'Ajuntament de la capital valenciana amb motiu del 9'Octubre, preguntat per eixe 'playback', respecte al qual no havia fet encara declaracions.

"La meua opinió és molt clara. Açò és un tema del regidor Galiana i per açò no he dit res. Ja ho ha dit el regidor Galiana", ha respost el primer edil. "El regidor Galiana ha dit tot allò que havia de dir. Jo d'eixe tema no he d'opinar", ha afegit el responsable municipal.

El titular d'Innovació va demanar divendres passat disculpes pel seu 'playback' en anglés per a presentar València com a candidata a Capital Europea de la Innovació i va considerar que fer-ho "no va ser la decisió més adequada". Carlos Galiana va explicar que va optar per dur a terme la seua intervenció amb un traductor simultani "amb la intenció que el missatge a transmetre arribara de la manera més clara possible".

L'edil va comparéixer amb una mascareta cobrint-li la boca mentre una veu que no és la seua realitzava el discurs en anglés. La presentació va tindre lloc dijous passat en el marc de les Jornades Europees de la Investigació i la Innovació, on sis ciutats es disputaven el títol de Capital Europea de la Innovació, el qual finalment va recaure a Lovaina (Bèlgica).

El regidor va intervenir de forma telemàtica en l'acte per a defendre la candidatura de València, però, encara que la imatge era la de Galiana amb mascareta i gesticulant, la veu que va pronunciar el discurs en anglés no és la seua, segons s'aprecia en el vídeo de la cerimònia de premis iCapital 2020 retransmesa per la Comissió Europea.