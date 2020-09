Cs no ha decidido si apoyará la comisión de investigación de basuras pero sí "la máxima transparencia"

Así lo ha dicho hoy a preguntas de la prensa el portavoz de Cs, Javier Ceruti, que ha señalado que el apoyo a la comisión de investigación que propone el PSOE es algo que en su grupo "todavía tenemos que decidir", si bien ha matizado que "la mayor discrepancia que podría haber, que no digo que la haya", sería sobre el tipo de herramienta a utilizar.

Y aunque ha reiterado que Cs tiene que valorar "cuál es el mejor método" para ello, ha garantizado al PSOE su apoyo en "el resultado" de su solicitud, es decir, en tener "absoluta información sobre todo lo que tenga que ver con este contrato".

Ceruti ha recordado que su grupo "siempre" ha apoyado las propuestas de la oposición dirigidas a aumentar la transparencia municipal y ha asegurado que "estaremos dispuestos a apoyar cualquier medida que permita la máxima transparencia, también en este asunto que hemos hecho central de nuestra gestión".

Así, ha dicho que en Ciudadanos, "desde el primer momento" se denunciaron ante los órganos municipales los incumplimientos detectados e impulsaron "la toma de decisiones", en este caso, defendiendo que si la empresa no cumplía, el contrato debía resolverse.

El portavoz de Cs ha subrayado que el "empeño" de su grupo es que se cumplan los contratos del Ayuntamiento, y ha recordado que fueron "los primeros" en denunciar supuestas irregularidades en el contrato del servicio de aguas que gestiona Aqualia, "los desfases económicos en beneficio de la concesionaria y en perjuicio de los ciudadanos de Santander". Unas denuncias que avaló la Intervención municipal.

"Nuestra intención es que también se actúe a este respecto, como hemos impulsado que se actúe en Limpieza y en Parques y Jardines", ha dicho Ceruti en relación a los tres grandes contratos municipales, en dos de los cuales ya se han dado "los impulsos necesarios" para ello.

Así, en el caso de Parques y Jardines, donde la situación estaba paralizada, se está avanzando en la redacción de unos nuevos pliegos "que se adapten a la realidad y que eviten que tengamos el mismo problema que con basuras", es decir, que sean utilizados por la adjudicataria como "disculpa para no cumplir".

"Cuando unos pliegos son poco realistas y no cubren las necesidades económicas de los contratistas, lo razonable es que queden desiertos los concursos, no que se presenten e intenten no cumplir lo que se ha firmado", ha opinado Ceruti, para quien unos pliegos "bien redactados ayudan mucho a facilitar que se lleve a cabo adecuadamente el servicio". Por ello, en Parques y Jardines se ha apostado por esa opción, ha dicho.

Preguntado por los plazos, ha señalado que "hay el empeño de empujarlo para hacerlo en el menor tiempo posible con la mayor calidad exigible" y ha concretado que en el servicio municipal "están ya redactando, revisando y preparando los borradores" para el nuevo concurso de Parques y Jardines.

Finalmente ha señalado que en Cs "intentamos abarcar lo que podemos apretar, no meternos de golpe en todos los frentes", aunque Ceruti ha dado "su palabra y compromiso" de exigir el cumplimiento de los contratos "sí o sí".

IMD

Por otra parte, Ceruti ha afirmado que el nombramiento del director del Instituto Municipal de Deportes (IMD) será "inminente" pues ya está "prácticamente cerrado".

A preguntas de la prensa sobre el sustituto Fortunato Porras, que dimitió de su cargo al frente del IMD en agosto, el portavoz de Cs, grupo que gestiona el área municipal de deportes, ha afirmado que "de manera inminente" se hará público el nombramiento porque los trámites están "muy avanzados".