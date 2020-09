Detingut un home que es feia passar per revisor de subministraments per a robar en cases d'ancians a Alacant

El detingut, que ja ha ingressat a la presó per aquests fets, està acusat dels delictes d'estafa i furt per presumptament cometre diferents robatoris en vivendes de persones d'edat avançada a les quals feia creure que era un revisor del sistema elèctric o de gas del domicili, moment que aprofitava per a sostraure els objectes de valor i diners tinguera a mà, segons ha informat la Policia en un comunicat.

L'arrestat suposadament formava part d'un grup criminal que s'havia especialitzat en aquest tipus de delictes i que triava les seues víctimes entre persones d'edat avançada i que preferentment visqueren soles.

Com van poder comprovar els investigadors del Grup de Delinqüència Especialitzada de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant, el detingut, que actuava en solitari o amb un còmplice, presumptament aconseguia les dades dels propietaris dels immobles i els cridava per a concertar una cita fent-los veure que era "urgent i molt necessari" la revisió de la llum i el gas.

Concertada la cita, es personaven en la casa el dia a l'hora fixada, la qual cosa feia dissipar els possibles dubtes de les víctimes. Una vegada en la vivenda feien eixir al propietari al balcó o fins i tot fora del domicili al·legant una "possible perillositat" pel maneig d'elements elèctrics o del gas.

Eixe era el moment que aprofitaven per a registrar la casa buscant diners i objectes de valor. Segons la Policia, fins i tot presumptament s'apropiaven de targetes de crèdit o cartilles de banc de les quals després aconseguien el número, que sol·licitaven als perjudicats per a realitzar els cobraments per les revisions fraudulentes.

Una vegada plenament identificat un d'aquests falsos revisors, els agents van establir un dispositiu especial que va permetre la seua localització a Torrevella, on va ser detingut.

A l'arrestat se li imputen quatre robatoris en vivendes de persones d'avançada edat ocorreguts en la ciutat d'Alacant, en algun dels quals va arribar a sostraure més de 2.500 euros així com una important quantitat de joies d'alt valor econòmic.

El detingut, que ja comptava amb nombrosos antecedents policials per fets similars, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant que va decretar el seu ingrés a la presó per aquests fets. La investigació no es dona per conclosa i continua oberta a l'espera de la localització i detenció d'altres components del grup.

PLA MAJOR SEGURETAT

Dins dels plans que realitza la Delegació de Participació Ciutadana de la Policia es troba Pla Major, dirigit persones d'avançada edat, que són considerades més vulnerables i es converteixen en un perfil "molt suculent" per als autors d'estafes, que saben que per desconeixement o per la bona fe poden sucumbir a les estafes que plantegen.

Dins de totes les estafes, des de la Unitat Central de Participació Ciutadana alerten de l'aparició de noves modalitats delictives que afecten tant les residències de tercera edat com persones majors de 65 anys, totes elles relacionades amb la crisi del coronavirus així com la reactivació del delicte de furt per mitjà de la petició de firmes per a una suposada associació.