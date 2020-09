Una antigua compañera de la reina Letizia rememora cómo era de periodista: "Era la que más preparaba las noticias"

Todo el mundo recuerda qué ocurrió un 11 de septiembre en Nueva York. Y aunque sea una forma extraña de empezar esta noticia, aquella fue la razón por la que la reina reina Letizia, cuando trabajaba como periodista, fue enviada a Estados Unidos para cubrir una semana de las secuelas del atentado terrorista.

La actual esposa de Felipe VI viajó a Washington, en teoría, para cubrir apenas una semana, pero acabó quedándose hasta cinco meses en la urbe estadounidense. Esto hizo, claro, que acabase entablando relación y amistad con quienes la rodeaban y acompañaban.

Entre esas personas se encontraba la también reportera Evelyn Von Brocke, que recientemente ha conversado en el programa argentino Podemos hablar sobre cómo fue su relación con la actual monarca española y cómo era entonces aquella mujer que poco después dejaba de ser Letizia Ortiz para ser la reina Letizia.

Von Brocke ha asegurado que si congeniaron fue, entre otras cosas, porque la actual madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se sentía completamente sola: "Fuimos por una semana, cada una para su cadena, y estuvimos cinco meses juntas. Ella venía a casa ya que estaba sola, porque vivía en España y la mandaron a Washington".

La periodista, de 53 años, quien ha llegado a mostrar una imagen para corroborar su historia en la que aparecen ambas junto a los dos hijos de Evelyn, a los que en ocasiones hizo de niñera, también ha querido hacer un repaso a cómo era la reina Letizia cuando se enfrentaba a una noticia.

La reina Letizia con la periodista Evelyn Von Brocke y sus hijos. Instagram

"Es la persona que conozco que más se preparaba una noticia. Nosotras teníamos que salir a la calle a las siete de la mañana, y a las tres de la madrugada ella empezaba a maquillarse. Y todos los días hacía bañera, baños y baños de crema para el pelo. Le daba un cuidado extremo a su piel. Iba muy bien preparada a sus notas. Y salía impecable", ha rememorado.

Y claro, cinco meses dan para que alguien se sincere, por lo que Evelyn ha desvelado que ya en aquel entonces la reina Letizia tenía muy claro cómo debía ser el hombre del que se enamorase.

"Lo encontró haciendo una nota", ha dicho la argentina, que ha continuado diciendo que Letizia conoció " a su futuro príncipe" durante la cobertura que hizo la monarca, "vestida de astronauta", de la tragedia del Prestige (aunque otras informaciones apuntan a que el primer encuentro de ambos fue algunos meses antes en casa de Pedro Erquicia).

"Seguramente se enamoró. Si no, no vas a aguantar tantos años con una persona, y se la ve muy bien", ha reconocido Von Brocke, que recuerda cómo fue la última vez que habló con ella: "Me despedí un día antes de que ella se casara. Me atendió y le sacaron todos los números y todo. Y después se la criticó mucho porque volvió a TVE y saludó a todos sus compañeros en la distancia, con la mano, y nada de abrazos".