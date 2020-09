El Mercat Central de València se suma a la conscienciació contra el desaprofitament d'aliments

Per primera vegada, aquest dimarts, 29 de setembre, se celebra el 'Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d'Aliments', amb l'objectiu d'alertar sobre la gran quantitat de menjar que acaba en el fem i sensibilitzar a la societat per a complir amb la meta de reduir a la mitat el desaprofitament alimentari global per a 2030 establida en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.

Cada segon es malgasten més de 50 tones de menjar en el món, fins a arribar a les 1.600 milions de tones anuals. Solament a Espanya es perden quasi 8 milions de tones, la qual cosa, a més de tindre un "impacte social i econòmic enorme", suposa un "greu problema per al medi ambient" pel desaprofitament dels recursos naturals emprats per a la producció de menjar que després no es consumeix i perquè suposa entre el 8% i el 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Des de fa anys, el Mercat Central col·labora amb diverses organitzacions benèfiques que, setmanalment, arrepleguen de manera gratuïta, en diferents parades, productes alimentosos per a les persones que més ho necessiten.

En els últims mesos, a més, alguns dels seus venedors s'han adherit a diferents plataformes digitals que promouen l'aprofitament d'aliments, en oferir-los, al final de la jornada, als qui desitgen adquirir-los, a un preu inferior, informa el recinte en un comunicat.

APP TOO GOOD TO GO PER A ADQUIRIR 'PACKS SORPRESA'

Diversos llocs del Mercat Central de València ja s'han sumat a l'app Too Good To Go (