Trabajadores de Alcoa y las auxiliares intensifican sus protestas tras el fracaso de la venta y la mesa con la empresa

Empleados de las compañías exteriores han retomado las movilizaciones a primera hora de este martes y en torno a las 10,00 horas se ha sumado parte de la plantilla de la fábrica de Alcoa en A Mariña de Lugo.

Concentrados a la entrada de la planta, han colocado una serie de neumáticos con los que han hecho arder el cartel de la compañía a las puertas de las instalaciones.

"No ha habido acuerdo, no han querido entrar a valorar la última advertencia de la Xunta para que paralicen el proceso para intentar llegar a un acuerdo con la SEPI", lamentaba el presidente del comité, José Antonio Zan, a última hora del lunes, cuando todavía no había finalizado la reunión que la empresa convocó en Nigrán, a unas tres horas de San Cibrao.

Al respecto, Zan insistió en que fue "increíble" lo que pasó "con las propuestas de la empresa, incluida una que le hizo a la SEPI y ya hablaba la empresa unilateralmente del ERTE o del ERE cuando no se negoció en esta mesa".

En este escenario, el comité de Alcoa en A Mariña ha convocado una asamblea para abordar la nueva situación frente a los locales de los sindicatos a las 13,00 horas de este martes.