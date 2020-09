Menys atesos però més rescats a les platges durant aquest estiu

L'afluència a les platges de València durant la temporada estival ha estat profundament marcada per l'impacte de la pandèmia de Covid-19 i per les mesures sanitàries per a contindre-la, però també pel temporal Gloria que va afectar durament les del sud.

Així ho mostren les dades oferides aquest dilluns pel regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, que, malgrat tots dos fenòmens, va qualificar de “molt positiu” i “plenament satisfactori” el balanç de la temporada de platges 2020, entre l'1 de juny i el 15 de setembre. En relació a l'assistència sanitària, es va atendre 2.835 persones, un 8% menys que en 2019.

Així i tot, van augmentar els rescats a banyistes, 62 enguany enfront dels 49 de la temporada de 2019, i les assistències per reaccions per contacte de medusa, que han passat de 622 en 2019 a 1.080 en 2020.

En qüestió d'accessibilitat, s'ha acompanyat en el bany a 2.600 usuaris amb discapacitat. Quant a la platja Ca de Pinedo, “malgrat la limitació d'aforament i mesures de distància” interpersonal, a la fi d'agost s'havien comptabilitzat 15.742 gossos, superant la xifra de 14.157 de l'any passat. El regidor va anunciar que l'Ajuntament està “valorant la seua ampliació” i també està “treballant per a regular l'ús del tabac a la platja”.

L'edil va destacar que la majoria d'incidències registrades aquest estiu “han sigut derivades del temporal Gloria”, la qual cosa “demostra que a València les coses han funcionat des que es va posar en marxa l'1 de juny sense incidències rellevants pel tema de mantindre les distàncies i el tema de prevenció de la Covid-19”.