Clásicos del rock

La canción de The Rolling Stones, «(I Can't Get No) Satisfaction» fue seleccionada como el mejor tema jamás interpretado en la historia del rock, según un sondeo realizado en Nueva York.

Por su parte The Beatles estuvieron representados con el mayor número de temas de un mismo intérprete o grupo de intérpretes: nueve canciones. La primera de ellas, «Hey Jude». Lista creada por Juan.Jaime

The Beatles - Hey Jude.





The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). E

The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). E Janis Joplin - Move Over lyrics.#



Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 ingresó en el Salón de la Fama del Rock. En 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 2008 la colocó en el lugar 28 de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.

Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 ingresó en el Salón de la Fama del Rock. En 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 2008 la colocó en el lugar 28 de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. The Rolling Stones - (I Can't Get No) Satisfaction





The Rolling Stones es una banda británica de rock originaria de Londres. The Rolling Stones son conocidos como «Sus Satánicas Majestades», debido a la salida de su álbum de estudio Their Satanic Majesties Request de 1967. La banda se fundó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor. El guitarrista Geoff Bradford y el baterista Mick Avory los apoyaron en sus primeros ensayos, mientras que los bateristas Tony Chapman y Carlo Little tocaron en sus primeras actuaciones.

​

​

​

Eagles - Hotel California .



Inicialmente su música era una mezcla entre country e instrumentación bluegrass con armonías de surfer rock californiano. El resultado fueron baladas sensibles y música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. Los inventores de este género fueron cantautores tremendamente dotados, entre ellos, Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. Souther y Warren Zevon.

. Inicialmente su música era una mezcla entre country e instrumentación bluegrass con armonías de surfer rock californiano. El resultado fueron baladas sensibles y música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. Los inventores de este género fueron cantautores tremendamente dotados, entre ellos, Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. Souther y Warren Zevon. Jimi Hendrix - Purple Haze



James Marshall «Jimi» Hendrix (nacido Johnny Allen Hendrix; Seattle, Estados Unidos, 27 de noviembre de 1942-Londres, Reino Unido, 18 de septiembre de 1970) fue un músico y cantautor estadounidense. Hendrix es considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular, y uno de los músicos más importantes del siglo XX.

James Marshall «Jimi» Hendrix (nacido Johnny Allen Hendrix; Seattle, Estados Unidos, 27 de noviembre de 1942-Londres, Reino Unido, 18 de septiembre de 1970) fue un músico y cantautor estadounidense. Hendrix es considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular, y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Cream - Sunshine of Your Love



Cream fue una banda de rock británica de los años 60. Fue uno de los primeros y más célebres power trios y supergrupos de la década. Estaba formada por Eric Clapton en la guitarra, Jack Bruce en el bajo y como vocalista principal y Ginger Baker en la batería. Clapton y Baker intervenían también con sus voces en algunas canciones, como las conocidas Crossroads y Badge (Clapton) y Pressed Rat and Warthog (Baker).

Electric Light Orchestra - Livin' Thing.



Electric Light Orchestra, comúnmente abreviado como ELO, fue un grupo de rock sinfónico natural de Birmingham, Reino Unido, liderado por Jeff Lynne y con una trayectoria que se trasladó principalmente desde 1971 hasta 1986, con un breve retorno entre 2000 y 2001.

Electric Light Orchestra, comúnmente abreviado como ELO, fue un grupo de rock sinfónico natural de Birmingham, Reino Unido, liderado por Jeff Lynne y con una trayectoria que se trasladó principalmente desde 1971 hasta 1986, con un breve retorno entre 2000 y 2001. The who - Won't get fooled again.



The Who es una banda británica de rock formada en 1964 por Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra, teclados y voz), John Entwistle (bajo y voz) y Keith Moon (batería y voz). Fue conocida por sus energéticas presentaciones en vivo las cuales incluían la destrucción de sus instrumentos. The Who ha vendido alrededor de 100 millones de discos, posicionaron 27 sencillos en el Top 40 en el Reino Unido y Estados Unidos, así como 17 álbumes en el Top 10, obteniendo 18 discos de oro, 12 de platino y de multi-platino sólo en los Estados Unidos.

The Who es una banda británica de rock formada en 1964 por Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra, teclados y voz), John Entwistle (bajo y voz) y Keith Moon (batería y voz). Fue conocida por sus energéticas presentaciones en vivo las cuales incluían la destrucción de sus instrumentos. The Who ha vendido alrededor de 100 millones de discos, posicionaron 27 sencillos en el Top 40 en el Reino Unido y Estados Unidos, así como 17 álbumes en el Top 10, obteniendo 18 discos de oro, 12 de platino y de multi-platino sólo en los Estados Unidos. The Mamas & The Papas - California Dreamin





The Mamas & the Papas (llamados The Mama's and the Papa's en su álbum debut) fue un grupo vocal líder en la década de 1960. Fue uno de los grupos estandartes del Folk Pop californiano y uno de los pocos grupos estadounidenses que mantuvieron su éxito durante la Invasión británica junto a The Beach Boys y The Byrds. El grupo hizo grabaciones y actuó desde 1965 a 1968; produciendo cinco álbumes y tuvieron diez canciones en las carteleras musicales; aunque estuvieron un corto tiempo en la cima de la música, mantienen todavía fieles seguidores.