Maxi Iglesias le pide a Jesús Calleja ir a su programa... desde el móvil de Broncano

Maxi Iglesias visitó este lunes La Resistencia y, como a finales de la temporada pasada, dejó algunos momentos y declaraciones muy destacados, llegando a sorprender al propio Broncano, que tuvo que tirar de sus contactos para satisfacer al actor.

Maxi Iglesias es como cuando te entra un murciélago en el salón #LaResistenciapic.twitter.com/9kFiveF88D — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 28, 2020

"¿Quieres ir al programa de Jesús Calleja? ¿A lo de ir con famosos a sitios?", le preguntó el presentador a su invitado. "Me han preguntado y como a mí me encanta bucear...", afirmó Iglesias.

Broncano señaló que "podemos intentar conseguirte esto", mientras le solicitaba a una persona de su equipo que le acercara su móvil para ponerse en contacto con el aventurero del programa de Cuatro: "Voy a mandarle un mensaje a Calleja, a ver si apañamos esto y se te vas a algún sitio".

El presentador se ofreció para mandarle un audio a Calleja, y ya con el teléfono en la mano, afirmó mientras escribía el mensaje: "Le voy a poner primero: Perdón Jesús por esto que voy a hacer".

Entonces le acerco el móvil a Iglesias para que le mandara el mensaje pidiéndole participar en Planeta Calleja porque "se me dan muy bien los deportes de riesgo y cosas extremas" y que podrían ir a "Abu Dabi, Burkina Faso, Kuala Lumpur... cosas así, que estén a mano".

Maxi Iglesias, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Broncano le pidió que se vendiera mejor: "También hago fotos, manejo drones, soy patrón de barco...". Además, Iglesias hizo un comentario que sorprendió a los espectadores, pero que Broncano no quiso comentar: "Dije que no a MasterChef, como no cocino, a una semana de entrar".

A los pocos minutos, el aventurero les contestó con otro audio: "Lo veo muy bien, te veo centrado, con ganas de aventura y he pensado que podíamos empezar por punto macramé", dejando al actor con cara de sorpresa.

"Luego iríamos a una playita del norte a recoger unas conchas para hacer unos joyeros, y también hacer el típico barco con puntas e hilos en un tablero", continuó Calleja mientras Broncano se reía al escuchar el mensaje.

Y continuó diciendo que "si conseguimos superar esta prueba, ya iremos pensando en tareas un poquitín más complejas y difíciles, viniéndonos arriba, porque no te mereces otra cosa. Hay que meterte en el riesgo", concluyó.

Iglesias, con cara de circunstancias tras lo que acababa de escuchar, señaló que"igual no ha entendido el concepto", mientras desde La Resistencia le indicaban, entre risas, que su plan en Planeta Calleja sería hacer un cuadernillo de 'Pinta y colorea'.