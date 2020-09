La pregunta más incómoda a Simón tras su paso por 'Planeta Calleja': "¿Si sabe los datos, por qué no los hace públicos?"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido su polémico paso por el programa Planeta Calleja y los supuestos datos y fechas concretas que dio ahí:“No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa".

Así se ha justificado el doctor en la comparecencia de este lunes. Ante las críticas por haber desvelado fechas concretas y plazos de la pandemia, una periodista ha preguntado a Simón si no ve que es necesario que lo sepamos todos y no sea una exclusiva de un programa de entretenimiento. "¿Si sabe los datos, por qué no los hace públicos?", preguntó molesta.

La periodista ha cuestionado que esa información deba usarse como "gancho mediático" y le ha pedido que comparta esa información en la sala de prensa. El director de la CCAES ha negado que esa información sea una novedad y le ha asegurado que "no hay ninguna información que no se haya discutido en ruedas de prensa". "No hay nada que sea relevante y que no se haya discutido ya", ha defendido.

#EnVivo ▶ Fernando Simón niega haber dado datos en el programa de Jesús Calleja sobre el fin de la pandemia: "No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa"



Lo cierto, es este capítulo del programa, que promete ser un bombazo en audiencia, al final se emitirá el viernes 2 de octubre en Telecinco, en lugar de en Cuatro, donde suele verse Planeta Calleja, ha generado muchas críticas hacia el epidemiólogo, que defendió su postura en la habitual rueda de prensa que da para hablar de los datos del coronavirus.