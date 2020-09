Page dice que la inhabilitación de Torra es aplicación de la ley y cree que no convocar urnas "no tiene justificación"

20M EP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado que la inhabilitación firme contra Quim Torra como presidente catalán es "la pura aplicación de la ley", algo de lo que asegura no alegrarse y que "no es agradable de celebrar"; al tiempo que ha apuntado que todo lo que no sea convocar elecciones "y darle la palabra a la sociedad catalana es un machambramiento en el poder que no tiene justificación ninguna".