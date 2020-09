Conselleria de Sanitat convoca demà a una reunió als metges d'Atenció Primària

Així ho ha assenyalat la portaveu de FOMAP, María Angeles Medina, qui ha destacat "el gran èxit" que han tingut les concentracions d'aquest dilluns en les quals han aconseguit "parar moltíssims centres de salut" els deu minuts que ha durat la protesta.

En eixe sentit, ha explicat que en la reunió del passat 10 de setembre van exigir a Sanitat un decàleg d'accions "urgents" per a millorar l'Atenció Primària i Conselleria els va demanar 15 o 20 dies per a contestar.

Per la seua banda, els integrants del Fòrum van acordar realitzar hui aquestes protestes amb independència que s'haguera celebrat la reunió i en eixe sentit ha destacat que estan "molt satisfets" de la repercussió aconseguida.

Medina ha recordat que ja han presentat un preavís de vaga i ha assenyalat que no és molt optimista amb la reunió de demà, que serà a les 17.30 hores, i ha avançat que si no els donen una resposta positiva tant a les seues peticions com en el termini per a posar-les en pràctica engegaran "el full de ruta" de mesures de protesta que ja tenen "definida" encara que no la volen fer pública abans de l'entrevista.

En qualsevol cas, ha apuntat que les accions passaran per "fer tot" allò que els correspon fer i "fer-ho bé" però també a deixar de fer allò que no els competeix. "És un avís a navegants", ha recalcat Medina, que ha subratllat que la seua situació no pot esperar més. "La solució era per a ahir", ha postil·lat.

El Fòrum de Metges d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana, compost per entitats professionals, sindicats, societats científiques i estudiants de Medicina, va nàixer el passat mes de maig per a ser referent, impulsar i millorar el primer nivell assistencial.

PETICIONS

Entre les seues peticions, figura que les agendes dels metges estiguen fitades a 30 pacients màxim, i les quotes es corresponguen amb la legalitat vigent i que els PAC/PAS romanguen oberts les 24 hores del dia.

A més, reclamen un Pla de Xoc mitjançant metges voluntaris que desitgen col·laborar en les agendes COVID-19 i es traga aquesta tasca de les seues agendes de pacients aguts i crònics i una compensació econòmica per aquests mesos de sobreesforç.

Així mateix, volen que es reforcen i empoderen els mostradors amb dotació de recursos humans i mitjans tecnològics per a donar l'accessibilitat que els ciutadans demanden i que la burocràcia induïda des d'un altre nivell assistencial recaiga fora de les seues consultes.

Finalment, demanden que es reforcen les mesures de seguretat en els centres de salut i un procés de la transformació digital, tant els destinats a afavorir l'accessibilitat i l'assistència sanitària, com aquells que poden afavorir a l'usuari autocertificar el seu estat de salut.