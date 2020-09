RunCáncer torna a València amb un dia de marxa i una carrera virtual 5K o 10K contra el càncer

El circuit RunCáncer - AECC València torna a fer parada a València amb dues activitats esportives no presencials per a sumar contra el càncer, amb inscripcions cent per cent solidàries per a tots els públics: un dia per a caminar 'A tu marcha' i una carrera virtual de cinc o deu quilòmetres.

'València contra el càncer' tindrà lloc el dissabte i diumenge 17 i 18 d'octubre, jornada prèvia al Dia Mundial del Càncer de Mama que se celebra el dilluns 19. L'objectiu és seguir visibilitzant la lluita en un cap de setmana en el qual s'haguera celebrat un gran esdeveniment en el passeig de l'Albereda, suspès pel coronavirus.

El 2019, la competició solidària va reunir prop de 13.000 persones i va aconseguir recaptar 63.520 euros, la xifra més alta des que es va posar en marxa tres anys abans, destaca l'organització.

En aquesta edició, els interessats a col·laborar podran fer-ho de dues maneres. El diumenge 18, participant en la modalitat 'A tu marcha', en la qual cadascú podrà caminar per on vullga i durant el temps que vullga.

Al llarg d'eixe dia, tot el que vullga sumar-se i haja adquirit el dorsal eixirà a caminar de forma simbòlica contra el càncer des d'on estiga. Per a motivar als participants, RunCáncer animarà a caminar cinc quilòmetres o durant 60 minuts. Els interessats a moure's contra el càncer ja poden adquirir el seu dorsal per cinc euros solidaris.

Paral·lelament, els corredors que vullguen unir-se a 'València contra el càncer' podran participar en una carrera no presencial i competitiva triant la distància que vullguen: cinc o deu quilòmetres.

Cada inscrit haurà de córrer la distància triada entre el divendres 16 (6 hores) i dilluns 19 (23 hores), tots dos inclosos, i compartir el seu resultat en l'aplicació Strava.

Aprofitant l'acció, el circuit ampliarà aquest repte de carreres i iniciarà dues carreres més: una al novembre i una altra al desembre, en les quals també es podrà triar la distància de 5K o 10K.

Els corredors que vullguen moure's contra el càncer poden apuntar-se carrera a carrera (cinc euros per prova) o de forma conjunta al pack de les tres (12 euros totes). La recaptació es destinarà íntegrament a les ajudes creades per AECC València per a pacients de càncer en vulnerabilitat davant la Covid-19, així com a projectes d'investigació oncològica.