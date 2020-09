Les llistes d'espera creixen fins als 157 dies a l'agost a la Comunitat

Els efectes del coronavirus segueixen increment el temps que han d'esperar els valencians per a ser operat d'una intervenció no urgent. D'aquesta manera, al final del mes d'agost havien d'esperar 157 dies per a ser intervinguts, deu dies més que al juliol, mentre que la diferència de demora entre departaments quasi arriba als sis mesos, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat.

En total, 61.689 pacients esperen a ser intervinguts en els hospitals públics de la Comunitat Valenciana, 1.337 més que al juliol, dels quals 20.585 porten en la llista fins a 90 dies, 13.141 entre 91 i 180 dies, i 26.626 més de 181 dies.

Així mateix, la diferència entre centres també segueix incrementant-se i supera ja els sis mesos en oscil·lar entre els 38 dies de demora del departament d'Elx-Crevillent als 211 dies de l'Hospital Provincial de Castelló.

Els departaments amb menys espera, després del d'Elx, són Torrevella 58, el doctor Peset 77, Elda 83, l'Arnau de Vilanova 100, Elx-Hospital General 105, Requena 110, el Clínic 111, Oriola 112, Manises 113, la Marina Baixa 117, Sagunt 125, Alcoi 126, la Plana 136, Dénia 140, i Xàtiva-Ontinyent 141.

Per contra, els que tenen una demora major, després del Provincial de Castelló, Vinaròs amb 207 dies, Castelló 206, el General de València 190, La Fe de València i Sant Joan d'Alacant 171, La Ribera i el General d'Alacant 156.

Per especialitats, cirurgia cardiovascular 70, dermatologia 110, oftalmologia 120, cirurgia general 127, ginecologia 130, cirurgia vascular 134, urologia 152, cirurgia maxilofacial 160 dies, neurocirurgia 166, otorinolaringologia 172, traumatologia 190, cirurgia toràcica 210, cirurgia plàstica 221, cirurgia pediàtrica 225.