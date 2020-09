'Horizonte de indiferencia': el trazo y la forma de un confinamiento interior

El artista Pablo Pérez Palacio (Zaragoza, 1983) abre la nueva temporada de exposiciones de la Galería de Arte A Ciegas con Horizonte de indiferencia, una propuesta sobre "la poética del plano y el espacio" que gira en torno a la era del egocentrismo: "La degeneración del individualismo en un yo hipertrofiado".

El pintor reflexiona sobre una sociedad cuyos sujetos son percibidos, bajo su punto de vista, como un producto de "construcciones hacia adentro" o, dicho de otra manera, como personas "apáticas de cara a cualquier afuera", pues están encerradas en su interior. "Vivimos inmersos en nosotros mismos. Queremos participar en el mundo más que nunca, pero cada vez estamos más separados", avanza Pérez a 20Minutos.

La obra surge de la experiencia personal de su autor: "Hace un par de años, después de acabar mi último proyecto, me sentí vacío. Tuve la sensación de que me enfrentaba como artista y como persona a la difícil tarea de construir puentes con la gente". Así, buscó una forma de representar la frialdad y el narcisismo desde sus propios ojos: "Todos somos indiferentes para muchas personas. Yo también; y quise trabajar sobre ello".

Una mujer observa una pintura de Pablo Pérez Palacio, en la Galería de Arte a Ciegas. LAURA PÉREZ TABARES

Pérez divide Horizonte de indiferencia en tres actos: "El primero recoge la idea de horizonte, el segundo su construcción y el tercero es el resultado final". Para dar forma a estas fases, el creador parte de una serie de pinturas que conducen a un conjunto de urnas. En su interior se aprecian unas piezas, las "ruinas", que son un reflejo del "individuo vacío". En los elementos destacan los colores negro, fucsia, blanco o gris.

"Soy pintor, pero toco más disciplinas. No puedo evitar trabajar la escenificación de las piezas que uso", explica Pérez al otro lado del teléfono; y añade: "Lo que diferencia esta exposición de mis anteriores trabajos es que me ha permitido dar el salto de mis geometrías y pinturas al volumen. Todo suma, y a mí me gusta crear una obra total. Estéticamente, las piezas se definen por sí solas, pero como proyecto conjunto adquieren otra dimensión, lo que hace la exposición muy interesante".

El también interiorista es consciente de que su obra "conduce a todo tipo de lecturas". Sin embargo, quienes la han podido apreciar la describen como "una especie de confinamiento". "Hay personas que relacionan este trabajo con el coronavirus, pero la pandemia llegó después", dice el zaragozano, convencido de que la cuarentena ha ayudado a comprender mejor su mensaje.

Conjunto de volúmenes de Pablo Pérez Palacio, en la Galería de Arte a Ciegas. LAURA PÉREZ TABARES

"Me alegra que la gente haya entendido con claridad el concepto de confinamiento, aunque yo no hablo de un caso físico, sino más bien de un encierro individual, personal. En realidad, hablo de una situación terrible para la sociedad, porque el individualismo nos impide aprender sobre muchas cosas. Es decir, debilita la posibilidad de desarrollar proyectos comunes", subraya el autor.

A pesar de no haberse inspirado en ningún artista o movimiento en concreto para su último trabajo, Pérez tiene claro quiénes son sus referentes: "He crecido con los clásicos, aunque me han influido mucho artistas contemporáneos como Mark Rothko o Yves Klein, que hizo un trabajo brutal. Él era una máquina de trabajar... y yo también lo soy", bromea sin ocultar su admiración hacia el francés.

PABLO PÉREZ PALACIO Zaragoza, Aragón, 1983. Artista. Formado en Escenografía, Interiorismo e Historia del arte, trabajó en el estudio de arquitectura de José Manuel Pérez Latorre y decidió volar a Praga y París, ciudades en las que vivió durante dos años. De entre sus proyectos le gusta destacar 'Fragmentos de un espacio propio', (2018) con exposición en Casa do Brasil, en Madrid.

En este sentido, Pérez se autodefine como un artista "trabajador, ordenado y disciplinado": "Soy muy coherente con mis proyectos. Entiendo mi trabajo como una abstracción esquemática: debido a la forma de plasmar mis ideas, veo en los cuadros una especie de esquema, una puesta en escena de los elementos. Soy un artista que influye en lo teatral y en su montaje. En cierto modo, también soy obsesivo, aunque no en el mal sentido". El pintor ya trabaja en su próximo proyecto, al que ya ha dado un nombre provisional: Paisaje de una sociedad.

La exposición Horizonte de indiferencia puede visitarse en la madrileña Galería de Arte a Ciegas (C/ Dos hermanas, 5), dirigida por la galerista Silvia Retamal, hasta el próximo 13 de noviembre. El centro abre sus puertas al público de lunes a viernes (11.00-14.00 h) y los sábados (17.00-19.00 h) con un aforo máximo de seis personas. Para acceder se requiere el uso obligatorio de mascarilla.

El artista zaragozano Pablo Pérez Palacio. LAURA PÉREZ BATARES