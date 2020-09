Cvirus.- La alcaldesa de Fuengirola insta a los ciudadanos a redoblar esfuerzos en cumplimiento de medidas

Por esto, ha considerado que "es necesario conseguir entre todos estabilizar la incidencia de la enfermedad", asegurando que "la sensación general que deja el verano después del esfuerzo realizado es positiva, pero es necesario no bajar la guardia".

"Tenemos que ser muy conscientes de que esto no ha acabado y que no hay otro camino, por el momento, que cumplir con las normas higiénico sanitarias: usar mascarilla; lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara; mantener las distancias interpersonales y evitar reuniones numerosas. Poniéndolas en práctica, protegemos a nuestra familia, amigos; mayores y a nuestros hijos. Y a nosotros mismos", ha dicho.

Así, Mula ha instado a los fuengiroleños a que sigan demostrando "que somos una sociedad madura y que sabe estar a la altura de las circunstancias". "El seguimiento de las normas e indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias por parte de los fuengiroleños, durante el estado de alarma, fue modélico", ha recordado.

Sin embargo, tal y como ha indicado Mula, "una vez superado el confinamiento, con la libertad de movimientos y la relativa normalidad que comenzamos a retomar, pues todos sabíamos que el virus no había desaparecido, nos pusimos manos a la obra para reforzar la seguridad y la higiene de todos los edificios y espacios públicos para que fuengiroleños y visitantes pudiéramos vivir un verano lo más normal posible".

MEDIDAS MUNICIPALES

Así, en lo que a funcionamiento del Ayuntamiento se refiere, "llevamos trabajando mediante un sistema online y telefónico de cita previa por el que se han atenido ya a más de 21.000 ciudadanos por medio del mismo. Un servicio que ha permitido evitar aglomeraciones en espacios cerrados, así como disminuir los riesgos de contagio para los trabajadores municipales y cualquier usuario".

Además, según ha continuado detallando la regidora, "a lo largo de este tiempo hemos reabierto buena parte de nuestras instalaciones deportivas, concretamente las actividades individuales, nado libre y pádel. Unas 2.500 personas están haciendo uso de ellas entre estrictas medidas de seguridad impuestas por los protocolos regionales".

El final del estado de alarma coincidió con el inicio de la temporada estival, apuntando que las playas, "un verano más, iban a ser el principal punto de afluencia de personas, tanto vecinos, como visitantes. Por eso, pusimos en marcha un dispositivo de seguridad reforzado para evitar aglomeraciones y el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias".

"Fuengirola fue pionera en poner a disposición de los usuarios una app que informaba del aforo de cada playa de la ciudad en tiempo real", ha incidido Mula, quien ha señalado que "unas 10.000 personas se han descargado esta aplicación en sus teléfonos móviles y ha sido de gran ayuda para los ciudadanos, pero también para nuestro dispositivo de vigilancia de las playas".

La alcaldesa ha subrayado que "se reforzó el número de efectivos que trabajan en el servicio de vigilancia y salvamento a 153 personas entre policías, sanitarios, socorristas y auxiliares de vigilancia, además de cuatro drones de aerovigilancia que operaron en todo el litoral".

Según ha detallado, el dispositivo ha estado integrado por 12 agentes de la Policía Local diarios, más otros 12 en el turno de tarde-noche, que han practicado 4.091 denuncias por no uso o uso inadecuado de mascarillas, 109 por otros conceptos, 279 por 'botellón' y el 092 recibió 1.395 llamadas por incumplimiento de normativa.

Además, 59 personas ha formado el servicio de salvamento y socorrismo, que han realizado 8.146 actuaciones acuáticas, terrestres y sanitarias. Además de 11.325 actuaciones de información preventiva del COVID-19 y 1.735 asistencias a personas con movilidad reducida en las cuatro parcelas accesibles de las playas de Fuengirola.

Por su parte, los 14 auxiliares de playa municipales han realizado 21.779 intervenciones, la mayoría, de carácter informativo, mientras que los 56 auxiliares de la Junta de Andalucía, según datos facilitados por el 112 Andalucía, han realizado 24.897 actuaciones, también la mayoría de las veces para informar de las medidas preventivas frente al coronavirus.

Asimismo, tal y como ha recordado la alcaldesa, "el coronavirus también ha obligado a cancelar buena parte de nuestra agenda de eventos, pero no queríamos renunciar a Marenostrum, nuestro emblema de proyección internacional. Así que, entre estrictas medidas de seguridad, reinventamos el concepto para hacer un ciclo de conciertos diferente y seguro por donde han pasado este verano, entre el Castillo y la Terraza, más de 43.000 personas y lo que es más importante aún, sin ningún contagio confirmado entre el personal que ha estado allí trabajando".

REGRESO AL COLEGIO

Mula ha asegurado que otro de los aspectos en los que se ha prestado especial atención por parte del Ayuntamiento ha sido al regreso a las aulas con el comienzo del curso escolar. En este sentido, ha recordado que se han realizado más de 400 actuaciones de mejora y mantenimiento en los colegios, además de la pintura de los centros El Tejar, Picasso y Andalucía.

Al mismo tiempo, ha incidido que han puesto en marcha un Plan de Inicio del Curso Escolar con cuatro medidas fundamentales, como son "la creación de un grupo de voluntarios para reforzar la seguridad en los accesos a los centros escolares; un refuerzo de la limpieza de baños y zonas comunes; un servicio extraordinario de desinfección de zonas comunes exteriores de colegios públicos, concertado e institutos; así como la limpieza, desinfección y baldeo diario de los entornos y accesos de todos los centros educativos".

"Seguid contando con mi compromiso y mi dedicación. Vamos a hacer todo lo necesario para proporcionar seguridad en todos nuestros espacios, pero os necesitamos. Cumplamos las medidas, con disciplina y sacrificio; confiemos en la comunidad científica y esperamos que pronto podamos dar por finalizada esta terrible pandemia", ha concluido la regidora.