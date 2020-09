Puy (PPdeG), "partidario" de publicar los datos por ayuntamientos si los "técnicos avalan que es positivo"

Es su respuesta después de que en el pasado pleno él mismo esgrimiese la "transparencia" del Gobierno gallego a la hora de dar a conocer los datos de la epidemia en Galicia durante un debate sobre la constitución de una comisión parlamentaria para investigar lo ocurrido en las residencias de mayores.

En ese debate, Pedro Puy defendió la comunicación de los datos que hace la Xunta, entre los que no se encuentran ni las cifras de la expansión epidemiológica por ayuntamientos ni tampoco la incidencia de la pandemia por grupos de edad, información de la que el Sergas dispone, según las explicaciones dadas, para adoptar las medidas de restricción que se establecen en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta información ha sido reclamada, entre otras autoridades, por la Federación de Municipios e Provincias (Fegamp).

Al ser preguntado por el hecho de que esta información no se encuentra en la web específica de coronavirus de la Xunta -que él mismo reivindicó en el debate de la pasada semana-, Pedro Puy dijo que tomar "ese tipo de decisiones, con independencia de que nos pueda gustar más, la única condición (que tienen) es que sea buena para contener la pandemia".

"No soy capaz de pronunciarme", agregó, antes de indicar que "si son neutros en relación con los contagios, no influyen o no condicionan el funcionamiento de las decisiones sanitarias y la actitud social y prevención" él sería "partidario" de publicarlos. "Pero quien debe decidirlo", añadió, son los técnicos en función de "qué efectos puede tener hacer público con carácter general" estos datos.

Hace un par de semanas, el presidente de la Xunta dijo que sería "peligrosísimo" ofrecer datos de "infectados por ayuntamientos en tiempo real" y dijo que sería una "decisión muy controvertida" desde el punto de vista del "respeto" a la protección de datos decir que hay siete personas infectadas en un municipio de mil habitantes censadas.

SITUACIÓN DE MADRID

Por otro lado, preguntado por Madrid, el portavoz parlamentario del PPdeG cree que "lo más importante en estos casos es que haya una buena coordinación entre autoridades sanitarias" y ha lamentado que el ambiente de "colaboración" de inicios de la semana pasada entre el Gobierno central y el madrileño se "deteriorase".

Pedro Puy ha abogado por que se "encuentre" una salida que evita "que siga la propagación del virus" y ha esperado que se "encuentre una solución y se adopten las medidas eficaces" para ello, como "se está haciendo en prácticamente todos los lugares". "Lo ideal, es que hubiese un acuerdo sobre las medidas adoptar", ha manifestado.

El dirigente popular ha puesto el ejemplo de que en Galicia "se adoptaron las medidas, algunas difíciles en campaña electoral", en referencia al confinamiento de la comarca de A Mariña, y ha reivindicado que "se siguen adoptando medidas", ya que hay diversas localidades que cuentan con restricciones de aforos y reuniones familiares.

Así las cosas, "con todo el respeto", ha señalado que espera que "se pongan de acuerdo" para adoptar las medidas que sean "efectivas". "Poco más puedo decir", ha dicho, tras indicar que el PPdeG se "mueve" por "lo que pasa en Galicia, bien es cierto", matizó, que la situación de Madrid también influye.