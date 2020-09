Puig apel·la a la corresponsabilitat: "Fer de la pandèmia un objecte de desig polític és un error monumental"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmat aquest dilluns que cada administració ha d'assumir la seua responsabilitat en la lluita contra la Covid-19 i ha indicat que el camí a seguir és el de la corresponsabilitat i no el de l'enfrontament: "Fer de la pandèmia un objecte de desig polític és un error monumental".

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans en ser preguntat pels diferents missatges llançats per la Comunitat de Madrid i pel Govern central entorn de les mesures a prendre en eixa autonomia i sobre si creu que hauria d'haver-hi un criteri general d'incidència per a procedir al tancament d'un territori.

"Tot el que es puga harmonitzar és positiu, però el que és cert és que cadascú ha d'assumir la seua responsabilitat. I hi ha una asimetria molt gran entre les comunitats en aquests moments, crec que tampoc es pot homogeneïtzar tot. El nivell de contagis d'una xicoteta població si està amb la traçabilitat adequada, encara que l'índex de contagis siga molt gran en relació a la seua població, doncs realment no és preocupant", ha assenyalat.

Per açò, ha incidit que "cal tindre moltes consideracions, ha d'haver-hi diferents indicadors". "Que es puga d'alguna manera objectivar la presa de decisions sempre és positiu, però crec que no es pot intentar no assumir les responsabilitats, cadascú té la seua responsabilitat en aquests moments", ha insistit Puig.

Ha recordat també que "va haver-hi molts presidents de comunitats, i presidentes, que exigien tindre major capacitat de protagonisme" davant la pandèmia i que "si no va haver-hi més temps d'estat d'alarma va ser perquè no van voler algunes forces polítiques".

Preguntat sobre si creu que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, està assumint la seua responsabilitat, ha respost que no li correspon jutjar altres governs autonòmics perquè no és el seu paper.

El que sí ha reiterat és que cal "caminar per la corresponsabilitat" perquè Madrid, a més, és "molt important" com a reflex d'Espanya i fins i tot a ell li pregunten pel carrer si se'n va a confinar la regió "perquè la imatge de Madrid es projecta en tot el territori", al seu juí "d'una manera excessiva".