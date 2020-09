Cultura.- La Mostra "puja la seua aposta" pel cinema valencià amb deu títols

"La Mostra manté un any més la seua decidida aposta per convertir-se també en una finestra internacional per a la difusió del cinema valencià", afirma la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Gloria Tello.

Entre les cintes seleccionades destaca el documental 'La receta del equilibrio', protagonitzat per Ricard Camarena i Mari Carmen Bañuls. La pel·lícula narra el retorn i l'engegada de tots els restaurants regentats per tots dos després del confinament produït per la pandèmia de la covid-19.

Amb aquest punt de partida, el director i guionista Óscar Bernácer relata quatre dies frenètics, des del moment en el qual Ricard i Mari Carmen comuniquen a la plantilla el seu desig de tornar a obrir les portes, fins que es produeix l'anhelat retrobament amb la seua clientela. Serà l'estrena a València del film, després del seu reeixit pas per la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià.

Com ja fera a 'Matar al rey', Vicent Monsonís torna a portar a la pantalla una obra teatral del dramaturg valencià Chema Cardeña. En aquest cas es tracta de 'La estancia', que en la seua versió cinematogràfica es converteix en 'Un cercle en l'aigua'. Un intens thriller històric que té com a protagonistes dos grans figures de la literatura anglesa: Christopher Marlowe i William Shakespeare.

La pel·lícula està protagonitzada per Raúl Navarro i Ricardo Sáiz, amb les col·laboracions especials d'Iris Lezcano, Jordi Ballester i Enric Juezas, i la seua banda sonora compta amb música original del mestre Carles Magraner i composicions del període 'shakespearià' interpretades per Capella de Ministrers.

Mostra de València acollirà també l'estrena absoluta de 'La última cena', una atípica proposta creada i desenvolupada per María S. Torregrosa i Toni Agustí que compta amb la realització d'Andrea Jaurrieta, nominada al Goya per 'Ana de día'. És un interessant experiment cinematogràfic, dut a terme en un sol dia per un grup de tècnics i actors, que es reuneix per a rodar un sopar d'amics en temps real. Els actors només disposaven d'una breu descripció dels seus personatges, i es van deixar portar per un joc d'improvisació que adapta i actualitza de manera original els preceptes del Cinema Dogma danés.

La figura del pintor i il·lustrador valencià Josep Segrelles és una de les més influents per a desenes d'artistes contemporanis. Els seus més de cinc mil obres han atorgat universalitat al seu treball, que ja en els anys vint i trenta del segle XX va aconseguir el reconeixement internacional. Ara salta a la pantalla de la mà d'Ignacio Estrela, en el documental 'Segrelles, il·lustrador universal', un projecte que compta amb la col·laboració de Guillermo del Toro i que es veurà per primera vegada a València després del seu pas pel Festival de Sitges.

El realitzador Pablo Peris torna a la Mostra després de projectar en el festival el seu polèmic documental 'Cinema i utopia' (2018), on removia el debat historiogràfic sobre l'audiovisual local. I ho fa amb la presentació mundial de 'La benvinguda', un llargmetratge de ficció que qüestiona les idees preconcebudes sobre la família i els seus arquetips. Una pel·lícula de baix pressupost que trau molt de partit dels seus recursos i apuntala la trajectòria del jove cineasta.

ÒPERA PRIMA

A més, es podrà veure també 'La desvida', òpera prima d'Agustín Rubio Alcover, una producció rodada íntegrament en anglés i a força d'elaborats plànols-seqüencia que introdueix elements de tall fantàstic en un drama de parella, i es presentarà per primera vegada davant el públic 'Swing, la vida d'un secret', el debut de l'experimentat autor de curtmetratges Miguel Ángel Font Bisier, que reuneix un grapat de coneguts actors valencians (Jaime Pujol, Cristina Perales, Paula Braguinsky) en una comèdia amb puntuals derives cap al drama.

Aquests títols, que en la seua majoria han comptat amb el suport de l'IVC i d'À Punt, se sumen a les dos pel·lícules valencianes de la Secció Informativa anunciades prèviament: 'Coses a fer abans de morir' (Miguel Llorens i Cristina Fernández) i 'Camagroga' (Alfonso Amador), i a la cinta que inaugurarà el festival, que s'anunciarà pròximament.