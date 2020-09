El TSJCV denega la suspensió cautelar de la norma que obliga els xiquets a portar mascareta en els col·legis

A través d'una interlocutòria, facilitada pel TSJCV, els magistrats, sense prejutjar el fons de l'assumpte, admeten que l'ús continuat de la mascareta pot tindre "determinats inconvenients" per als xiquets, però assenyalen també que en l'"estat actual del coneixement científic" del coronavirus, encara que existint llacunes, tant l'ús de la mascareta com la distància social, el llavat freqüent de mans i la ventilació de llocs tancats "es presenten com una de les mesures preventives que actualment es coneixen per a reduir el risc de contagi".

El Partit Laócrata havia presentat un recurs contra la resolució del 17 de juliol de 2020 de la Consellera de Sanitat sobre l'adopció de mesures addicionals i complementàries de l'acord del Consell sobre mesures de prevenció davant la Covid-19 i el Pla de Contingencio i Continuïtat en el treball durant la nova normalitat dels centres públics, en el qual sol·licitava la suspensió de l'obligació de portar mascareta.

La formació recurrent al·legava inconvenients i danys per a la salut física i psicològica, especialment per als xiquets, per l'ús continuat de les mascaretes, per al que aportava dos informes de tècnics.

Per a la sala, la suspensió de les mesures sanitàries dirigides a previndre la propagació del coronavirus pot "pertorbar de forma important" l'estratègia preventiva que l'autoritat sanitària competent ha dissenyat per a reduir la transmissió comunitària.

La sala desataca que els recurrents imputen els actes administratius impugnats tota una bateria d'infraccions normatives que inclouen la vulneració de la jerarquia normativa i que "pareixen encaminades a qüestionar la competència i capacitat de l'administració sanitària autonòmica per al dictat de les mesures de prevenció adoptades".

No obstant açò, assenyala que aquestes al·legacions "pareixen desconéixer" que dins de la Llei Orgànica de Mesures Especials en matèria de Salut Pública, la Llei General de Sanitat i altres normatives, les autoritats de les CA poden acordar accions preventives generals i adoptar les mesures i limitacions sanitàries convenients per a controlar malalties transmissibles i quan concórreguen "raons sanitàries d'urgències o necessitat" amb la finalitat de prevenció, protecció i control de la salut individual i col·lectiva.

Pel que fa als informes tècnics, la sala subratlla que són de part i que un és de l'OMS del juny passat, quan ara tant aquest organisme com Unicef recomanen que els majors d'onze anys porten mascareta facial en les mateixes condicions que els adults i que si bé no és recomanable en els xiquets de 6 a 11, es demana que se'ls prenga en consideració en zones amb una "transmissió intensa de virus" o en entorns especials com escoles, mentre que l'altre "no va més enllà d'afirmacions que pogueren paréixer merament apodíctiques, sense que apareguen recolzada per estudis o alguna altra base científica".