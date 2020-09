La viuda negra d'Alacant nega que matara el marit:"Li vaig veure en el sòl i va dir 'el meu fill me la va clavar al cor"

L'acusada s'ha assegut aquest dilluns en el banc dels acusats en l'Audiència d'Alacant davant un jurat popular i s'enfronta a una pena de 30 anys de presó per un delicte d'assassinat. Així mateix, en la vista hi ha un altre acusat: un amic seu que actuava com a cuidador. "És com si fora el meu pare", ha descrit la dona.

Els fets es remunten al 20 d'agost del 2018, en una zona d'aparcament de la Platja de l'Albufereta d'Alacant. L'acusada s'havia casat amb la víctima feia 15 dies i ha explicat que la va conéixer a través del seu cuidador, en una processó de la Verge de la Salut. Mai van arribar a compartir vivenda.

Ha indicat, després de diverses contradiccions, que quan es va casar anava en cadira de rodes, la necessitava perquè tenia una malaltia: "Tinc una placa en el coll que em xafa els nervis i em produeix fibromiàlgia i a vegades em donen fuetades i caic al sòl. Hi ha vegades que puc agafar un got i unes altres que no. Això no ho he ocultat mai", ha narrat.

Conchi i el seu marit es van citar el dia del succés, el 20 d'agost, en l'aparcament de la platja per a anar a sopar a un bar al que havien anat en dos ocasions anteriors, segons ha explicat l'acusada. "Havia anat dos vegades amb el meu espòs anteriorment, a sopar i a veure la lluna i les estreles i tirar flors als xiquets". Preguntada per aquest últim punt, ha indicat que sempre fa alguna cosa així perquè ha tingut dos avortaments.

Per a traslladar-se fins a la platja, l'acusada ha assenyalat que es va desplaçar amb el seu cuidador, perquè era el seu xofer. Es va punxar una roda i es van retardar, ha manifestat, amb el que va cridar a la víctima per a avisar-li. "Després ell em va cridar i em va dir que se saltara els semàfors perquè anàvem a arribar tard, però li vaig contestar que no perquè les factures les pague jo", ha advertit.

Eixe dia ha afirmat que anava vestida de "negre o gris", amb gorra perquè se li "bufaba" el pèl i guants perquè no se li refredaven els dits.

En arribar a l'aparcament, va eixir el seu cuidador, li va preparar per a traure-li del cotxe i se'n va anar al maleter a agafar la seua cadira de rodes. Després d'açò, ha explicat que va sentir al seu amic cridar i demanar ajuda, així que va eixir del vehicle com va poder i es va arrossegar fins a allí: "Com vaig poder, em vaig impulsar. Mig arrossegant-me... Anava com una gata".

"No sabia que passava. El deia alguna cosa, no se li entenia i jo li contestava que estiguera tranquil, que ja venia ajuda". "Balbotejava i em va dir 'El meu fill m'ho ha clavat en el cor. No és el refrany com tu dius'". En eixe moment també va veure una tercera persona que es va pujar a un cotxe, però no li va reconéixer la cara. "Somie molt amb aquesta persona per a intentar esbrinar qui era, però no ho sé", ha afegit.

Després va arribar la policia i l'acusada ha manifestat que una agent li deia que havien matat la víctima per a agafar els seus diners i l'assegurança de vida. "Jo deia que no era cert, que jo sàpia el meu marit no tenia assegurança de vida ni béns de res".

La Fiscalia manté que els acusats es van abalançar sobre la víctima, ho van llançar al sòl i li van clavar repetidament tornavisos fins a causar-li la mort.