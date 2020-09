De la Torre insiste en diálogo para "las mejores soluciones" para el aparcamiento de La Princesa y toda la zona

Este lunes una representación de los vecinos se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento y han mantenido un breve encuentro con el alcalde.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que la pasada semana mantuvo una reunión de dos horas con una "postura de diálogo abierto" para que las obras de la zona se puedan desarrollar "y mientras tanto los vecinos que aparcan en el aparcamiento en superficie de residentes por alquiler puedan seguir parte allí y parte en una parcela muy cerca".

"Ese es el compromiso que tenemos", ha reiterado De la Torre, que ha dicho que, al hilo, surgió el tema de la continuidad o no de la grúa ahí, añadiendo que "es un tema que sí hay que estudiar". "Hay muchas alternativas y tenemos que valorar y ver", ha sostenido.

También el regidor tranquilizó a los vecinos ya que "las obras no van a empezar en octubre, sino cuando tengamos bien resuelto la parcela de traslado de los vehículos que no cabrán en el parking mientras se hacen esas obras".

Los vecinos entregarán un papel en el registro, que según el regidor "lo analizaremos y veremos". "Ofrecí diálogo, no es época de que haya manifestaciones porque no es bueno aglomerar", insistiendo en que quedó abierto un camino para el diálogo "y buscar soluciones que vamos a tratar de que sean las mejores, no solo para este tema coyuntural del parking sino para el conjunto de la zona".

El portavoz de la plataforma Afectados por el parking ha criticado que "se ha creado un problema sin ninguna alternativa" y ha dicho que el solar "se ha creado a raíz de nuestras protestas". "Afecta -el problema- a una barriada y las colindantes", ha sostenido

Así, ha recordado que la propuesta que han elaborado para el Ayuntamiento irá acompañado de 1.000 firmas "que apoyan la causa". Además, ha señalado: "Nuestra propuesta es clara, que se vaya la grúa y nos quedemos pero no hay que cerrarse en banda".

Al respecto, ha señalado que reconocen que eso necesita de una planificación y sobre la propuesta del solar, inciden en que debe estar condicionado, incluso, cobrando una cuota, pero por un periodo temporal. "Nosotros nos movemos al solar habilitado y acondicionado y de ahí otra vez al aparcamiento", ha dicho, insistiendo en que "la grúa esté donde esté seguirá recaudando, el parking sí es un bienestar para el barrio, con lo cual creemos que es lo más justo y coherente".

"Esto terminará cuando el alcalde se dé cuenta de que hay un problema muy grande y se llegue a un acuerdo en beneficio de todos", ha concluido.

REUNIÓN CON LA JUNTA

Por otro lado, el alcalde de Málaga, ha mantenido este lunes también un encuentro con la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. Al respecto, ha señalado que han pasado revista a muchos temas.

"Con la Junta hay siempre mil temas abiertos y en un tiempo relativamente breve, de una hora, hemos pasado revista a unos cuantos temas, aunque no vale la pena destacar porque son muchos, habrá más reuniones", ha valorado.

No obstante, ha subrayado que con el nuevo Gobierno andaluz se inauguró una etapa de información "leal, transparente y concreta que antes no teníamos". "Es un marco que el Ayuntamiento agradece y valora y responde en los mismos términos de lealtad", ha concluido.