Convocada una concentración de trabajadoras de comedores escolares ante "complicada" situación de este curso

Así, lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes la responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Carmina Ramos, quien ha asegurado que, desde que se abrieron los centros educativos en la Comunidad, "todos preveíamos que iba a ser un inicio de curso complicado, el problema es que es más complicado de lo que pensábamos porque no estamos recibiendo las ayudas del Departamento de Educación, que en principio parecía que sí había dinero o que estaba por la labor a ayudar".

Ramos también ha criticado el estado de los comedores cuando retornaron a sus puestos de trabajo: "Nos hemos encontrado con comedores y cocinas que estaban cerrados desde marzo, en los que no se había hecho ni un mínimo mantenimiento".

REDUCCIÓN DE JORNADAS

Además, la responsable de la Federación de Servicios de CCOO Aragón ha criticado que se ha producido una reducción de las jornadas laborales de estos trabajadores por parte de los centros "muy desproporcionadas" con respecto al número de niños que hacen uso del comedor, añadiendo que "en ningún momento se ha tenido en cuenta el tiempo para la desinfección entre los distintos turnos de comedor".

En este sentido, Ana Pérez, auxiliar de cocina de un colegio concertado, ha explicado su caso: "Cuando llegamos al centro nos dijeron directamente que se nos reducía la jornada, de ocho a cinco horas", lo que hace "imposible dar el servicio en condiciones" y "genera estrés" porque "se necesita más tiempo y más utensilios" para atender a los escolares, cumpliendo con los protocolos de los centros, aunque haya descendido "en un 30 por ciento el número de niños que se quedan al comedor", ha apuntado.

De igual modo, en el caso de los espacios habilitados por el Ejecutivo autonómico para realizar el servicio de comedor, Ramos ha manifestado que estos espacios "no cuentan con los materiales necesarios, ni una pila, ni un grifo para llenar jarras de agua".

40% DE LA PLANTILLA

En Aragón, según ha indicado Carmen Ruiz, monitora de comedor del Colegio Joaquín Costa de Zaragoza y delegada de CCOO Aragón, hay un total de 1.200 monitores que se dedican a prestar su servicio como monitores de los comedores de colegios públicos, no obstante, en la actualidad, "un 60 por ciento de la plantilla de monitores de comedor está esperando que le llamen", ha apostillado.

En palabras de Ruiz, "se elaboraron en los centros unos planes de contingencia y en el momento del comedor no pueden realizarse porque el grupo estable de convivencia no puede mantenerse en el espacio de comedor, ya que no hay monitoras suficientes para mantener esos grupos". "El Departamento de Educación saca instrucciones para los centros que no se ajustan a la realidad", ha apuntado.

"Nombraban flexibilización a la hora de establecer las ratios y tampoco se están cumpliendo", ha indicado Ruiz, y "los centros están ahora mismo ajustándose a las ratios de monitoras y, todo se traduce a que el Departamento de Educación no quiere dotar de monitoras y esto produce que no se puedan preservar los grupos burbuja".

"SECTOR INVISIBLE"

Ruiz ha subrayado que el sector de los monitores de comedores forman parte de la comunidad educativa: "Somos un sector invisible. No tenemos representación en los Consejos Escolares, entonces deciden nuestro horario los profesores y el Departamento". Ha añadido que tampoco tienen EPI "en condiciones" y las mascarillas no "son apropiadas para el servicio de comedor ni la ropa suficiente".

Otra de las preocupaciones de este colectivo es la situación en las zonas rurales: "Si en Zaragoza no se puede mantener el grupo burbuja, en los centros rurales todavía menos, porque hay todos los niños de Primaria y todos los niños de infantil tienen que estar con una monitora, que llevan ocho y nueve grupos burbuja".

UN MONITOR POR AULA

En los espacios habilitadas en los centros para ofrecer el servicio de comedor, Ruiz ha comentado que es una monitora que se ocupa de atender a toda el aula y "si ocurre algo no tiene ningún apoyo de otra", ha añadido.

"No se han bajado las ratios" respecto al curso anterior en el que las circunstancias eran "normales", por lo que "una monitora puede llevar en Primaria hasta 35 niños y en Infantil puede llevar hasta 22 niños -al número 23 ya se incorporaría una segunda monitora-".

CAFETERÍAS UNIVERSIDADES

Asimismo, a esta reivindicación se ha sumado el sector de los trabajadores de las cafeterías de las Facultades de la Universidad -que suman un centenar de personas-.

En este sentido, una de sus trabajadoras, Vanesa Calleja, ha dicho que estos espacios están cerrados porque cánones para adquirir su gestión "son muy elevados" y "las empresas que han finalizado el contrato no quieren volver a cogerlo y otras empresas no se arriesgan a pagar los cánones tan altos que hay sin saber cómo va a ser el curso escolar".

"Las empresas aún sabiendo que van a tener pérdidas, porque las Universidades están al 50 por ciento de los alumnos, quieren negociar porque no quieren echar a la calle a los trabajadores", ha considerado Calleja.