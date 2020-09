Escrivá propone una prestación solo del 50% de la base mínima para autónomos que cesen actividad por la Covid

Parece que sí habrá una nueva ayuda para los autónomos que se vean obligados a cerrar por la Covid, pero notablemente rebajada con respecto a la que cobraron estos trabajadores durante el estado de alarma, entre abril y junio. El Gobierno y las asociaciones de autónomos ultiman este lunes un acuerdo para prorrogar las ayudas a los trabajadores autónomos afectados por la pandemia. Según la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los autónomos que se vean de nuevo a cerrar sus negocios por la pandemia tendrán derecho a una prestación extraordinaria que en términos generales será del 50% de su base mínima de cotización que podrán empezar a percibir el 1 de octubre y que tendrá una duración máxima de cuatro meses. Durante este tiempo, volverán a quedar exonerados del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Esta propuesta supone una prestación del 50% y no del 70% como ocurrió entre abril y junio, pero con otra diferencia: entonces, era sobre los ingresos que declarara cada autónomo. Ahora será sobre la base mínima, que es la misma para todos, ingrese y cotice lo que ingrese y cotice cada uno.

La intención del Gobierno es cerrar la negociación este lunes, con el objetivo de que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo sistema de ayudas para los autónomos, adaptado nuevamente a la evolución a la pandemia. Superará el actual cese ordinario adaptado a la covid que entró en vigor en junio en sustitución del cese extraordinario que estuvo en pie entre marzo y mayo y que expira el 30 de septiembre.

Si entonces se trataba de ayudar a los autónomos que poco a poco fueran retomando su actividad tras el Estado de alarma, la mayor novedad del sistema que plantea ahora Escrivá es que se recupera la prestación extraordinaria para los autónomos "obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19".

Según la propuesta de Escrivá, a la que ha tenido acceso 20 Minutos, la cuantía de esta prestación será del 50% de la base mínima de cotización, pero se incrementará un 20% si el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de familiar numerosa o de él dependen los únicos ingresos de su familia.

Por el contrario, si en una mismo domicilio conviven padres e hijos que tengan acceso a esta prestación extraordinaria de autónomos, la cuantía de cada uno de ellos no llegará al mínimo del 50%, sino que se limitará al 40% por cada trabajador conviviente. Tampoco se aplicará en este caso el incremento del 20% por familia numerosa.

De acuerdo con esta propuesta a la que las asociaciones de autónomos han reclamado todavía modificaciones, la percepción de esta prestación será “incompatible” con un sueldo por un trabajo por cuenta ajena, a excepción de que no sea superior al salario mínimo, o con cobrar otra ayudas de la Seguridad Social.

Para poder acogerse a esta prestación los autónomos deberán estar dados de alta desde abril de 2020 y estar al corriente del pago de sus cuotas a la Seguridad Social. Si no lo están, podrán hacerlo en un plazo de 30 días naturales para poder tener derecho a esta prestación. Como en los casos de las prestaciones que reciban los autónomos que han retomado su actividad y los de temporada, en marzo de 2021 se revisarán todas las solicitudes resueltas y si entonces se evidencia que el titular no tenía derecho a ellas, tendrá que devolverlas, incluidas la exoneración de impuestos.

Prestación compatible con la actividad

Por lo que respecta a los autónomos que han ido reabriendo, Escrivá propone prorrogar la prestación por cese compatible con la actividad en los mismos términos que hasta ahora, siempre que los autónomos cumplan con los mismos requisitos en este cuarto trimestre del año.

Así, se les reconocerá la ayuda también hasta enero de 2021 siempre que registren una caída del 75% de sus ingresos y que estos no superen los 1.939 euros al mes. En este caso, fuentes de la negociación indican que la ayuda será el 70% de la base de cotización de cada autónomo.

Por lo que respecta a los autónomos de temporada, Seguridad Social propone prorrogar la ayuda para lo que hayan trabajado al menos cuatro meses en junio a diciembre de 2018 y 2019 y no hayan sido dados de alta como trabajador por cuenta ajena más de 120 días entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020, ni entre marzo y mayo de sete año, no haber recibido ninguna prestación entre enero y junio de 2020 salvo que fuera compatible con ser autónomo, y no haber tenido en 2020 ingresos superiores a 23.275 euros.