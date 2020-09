Zaragoza.- Azcón reitera que no habrá fiestas del Pilar por la "razón superior" de la pandemia

"No hay fiestas del Pilar y hay que evolucionar del concepto de no fiestas a que no hay fiestas. Por desgracia, todo el mundo lo entiende y este año se suspenden". Azcón ha subrayado que aunque haya flores en los balcones, en sustitución de la ofrenda de flores a la virgen "no habrá nada que tenga que ver con las fiestas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha explicado que el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza y otros reconocimientos se trasladará a otro día fuera de las fechas en las que se celebran las fiestas del Pilar.

"La idea es que la Medalla de Oro se entregará a los sanitarios, y un cosa es que las fiestas no se celebren y otra cosas es que la ciudad quieren entregar ese reconocimiento a los que han hecho una labor ejemplar y no deben ser castigados. Lo cambiaremos de fecha para que no haya equívocos".

El alcalde de Zaragoza ha avanzado que s la reunión de la Junta Local de Seguridad que tiene lugar esta tarde, los responsables municipales acudirán para "escuchar, aportar y colaborar" para confiar en que este órgano "tiene prever los problemas que puedan surgir los días que no se van a celebrar las fiestas del Pilar.

"Hemos visto que los dispositivos de la Policía Nacional y Local en otras localidades eran muy importantes para prever problemas y colaboraremos para evitar que los días que otros años se celebraban las fiestas no haya excesos en la ciudad, que como hemos visto en otras ciudades no son nada deseables porque ayudan a propagar el virus".