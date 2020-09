Bonig anuncia que portarà a tots els ajuntaments de la Comunitat la proposta del PP per a frenar l'ocupació il·legal

Bonig ha fet aquest anunci a Torrent (València), on s'ha reunit amb la portaveu municipal, Amparo Folgado, i el president del PP de la província de València, Vicent Mompó, segons ha anunciat el PPCV en un comunicat.

Segons Bonig, més de 1.300 vivendes del parc públic de la Generalitat estan ocupades il·legalment i 840 buides "perquè el Consell no inverteix" i ha assegurat que això "és una estafa per a les 25.000 famílies a la Comunitat Valenciana que estan en llista d'espera i complint la llei perquè -Ximo- Puig els done una vivenda amb un lloguer social".

"Hi ha moltes famílies que segueixen el seu procediment, s'apunten en una llista, presenta la documentació i guarden torn, però hi ha uns altres que peguen una patada i ocupen, i això és el que no podem consentir", ha assenyalat.

Per açò, el PPCV ha proposat que els diners "de tots eixos nous nomenaments d'alts càrrecs, assessors i comissionats es dediquen a rehabilitar eixes 840 vivendes perquè vagen destinades a 840 famílies vulnerables que ho necessiten. Això es diu política per a les persones la resta demagògia".

Bonig ha resumit les cinc claus del projecte de llei: pretén que els okupes no tinguen més dret que el legítim propietari; estableix un termini de 12 a 24 hores perquè voluntàriament la persona que ha ocupat il·legalment una vivenda puga anar-se'n i, després d'eixe temps, es pot iniciar el procediment.

Així mateix, preveu que no es permeten els empadronaments de gent que haja ocupat il·legalment una vivenda, "són nuls de ple dret, perquè no puga accedir a una sèrie de beneficis que atorga el municipi de la localitat" ja que "no podem donar carta de naturalesa a la il·legalitat".

A més, contempla la reforma del Codi Penal per als delictes relacionats amb l'ocupació il·legal relacionat amb màfies i que les comunitats de propietaris i de veïns puguen actuar en el cas d'una ocupació il·legal. "Aquesta proposta exclou les persones vulnerables, l'ocupació il·legal no pot ser substitutiva de la nefasta política de vivenda pública del senyor Sánchez -Pedro- i de Puig".