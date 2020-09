Monago aboga por prorrogar los contratos sanitarios y medicalizar residencias para evitar "errores" de la primera ola

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha abogado por que se renueven los contratos del personal sanitario contratado "para solventar la situación" en la primera ola del Covid-19 en Extremadura, porque "han dado la pelea" y "están adiestrados y no se pueden finalizar los contratos y decir que se verá si se le llama o no se le llama".

En cuanto a la imposibilidad jurídica o no de que dichos contratos sean prorrogados, Monago ha defendido que se pueden prorrogar "hasta que la situación se termine", porque "recursos tiene el Derecho y el Derecho Laboral para que no le genere ningún problema a la Junta de Extremadura".

"De Derecho Laboral yo sí sé. En una situación extraordinaria como ésta no puede decir Vergeles que la legislación laboral lo impide, porque esta es una situación extraordinaria en la que está en juego la vida y la salud de las personas y el Derecho permite en situaciones extraordinarias respuestas extraordinarias", ha espetado el 'popular', quien se ha ofrecido incluso a hacer el dictamen jurídico a Vergeles porque "está acreditada la necesidad en este momento" para que las personas a las que se les acaben los contratos se los prorroguen.

Igualmente, Monago ha apostado por que en las residencias de mayores, puesto que "no había manual de instrucciones en la primera oleada" pero sí "manual de errores", se blinden.

"En la primera ola más del 80 por ciento de fallecidos extremeños fueron en residencias de mayores", ha recordado, al tiempo que ha incidido en que "un buen gobernante cuida a sus mayores", así como en que "una oposición responsable hace oposición construyendo también salud y vida para sus mayores".

"No hay manual de instrucciones pero hay manual de errores y el bicho ya se nos ha metido en alguna residencia de mayores, donde ya han empezado a fallecer en esta segunda ola algunos mayores en Extremadura", ha lamentado el 'popular', quien ha recordado que la Junta "prometió" que se iban a medicalizar "al menos" un centro en cada área de salud pero "no se ha hecho", y "lo que hay que hacer es hacerlo". "Por lo menos unidad de críticos en cada área", ha añadido, porque "la vida no puede depender del código postal de las personas en Extremadura".

En este punto, ha señalado que el PP apoyará incluso reformas presupuestarias si son necesarias para que se medicalicen residencias, porque los mayores son "sagrados", ha incidido. Se nos han ido casi 500 ya, y no podemos permitir que se vayan más", ha subrayado.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

De igual modo, Monago ha apostado por que los "errores" de la primera ola no se repitan en la segunda, y para ello ha defendido que la atención telefónica en los centros sanitarios extremeños "pase a mejor vida" porque "no se puede prescribir telefónicamente".

"La gente no puede ser atendida por teléfono de sus patologías porque en ocasiones no se saben explicar y si no se saben explicar no se puede diagnosticar y si no se puede diagnosticar está en juego la vida de las personas", ha dicho.

Ha incidido en que no hay que resignarse ni "encogerse de hombros" cuando los ciudadanos dicen que llaman para reclamar atención sanitaria y no se le coge el teléfono. "No puede ser que esta situación se mantenga, porque entonces el estado del bienestar no deja de ser literatura".

También ha defendido que hay que reforzar el personal sanitariario con contratos más estables para evitar que "cojan la maleta" a trabajar en otras regiones; y ha reivindicado que "sería bueno" que cobraran los empleados públicos el 2 por ciento de subida del sueldo que ya han cobrado en otras autonomías.

Asimismo, entiende que "hay falta de transparencia" en cuanto a la situación del Covid en Extremadura, a tenor de diferentes estudios; y ha pedido que la Junta un portal web donde se acredite documentalmente en qué se han gastado los fondos Covid, así como dónde y cuántos rastreadores hay en la comunidad.

"Hemos notado un incremento de la información en los últimos días" pero "la falta de información genera incertidumbre y preocupación", por lo que "a más transparencia, más verdad, más verdad, porque se están diciendo las cosas que están sucediendo y nadie especula cuando ocurre en ocasiones cuando no hay información", ha espetado.