Cvirus.- El 99,4% dels grups dels centres educatius valencians acaben sense incidències la tercera setmana del curs

Des de l'administració educativa han facilitat el balanç setmanal de l'afecció de la pandèmia de Covid-19 en els col·legis i instituts valencians. En la tercera setmana del curs, del 21 al 25 de setembre, les autoritats sanitàries han determinat el confinament de 219 grups de 153 centres educatius. A aquestes dades se sumen a l'acumulatiu de grups d'alumnes que romanen confinats totalment o parcialment de la segona setmana de curs, que són 79 grups de 60 centres educatius, precisen.

Així mateix, s'han desconfinat 51 grups de 45 centres educatius, els quals tornen a tindre de nou tots els seus grups funcionant presencialment.

Amb aquestes dades, el 88,4% dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià ha finalitzat la tercera setmana del curs sense cap aula parcialment o totalment confinada. Són 213 centres educatius valencians els que van finalitzar la segona setmana de classe amb confinament de part de l'alumnat determinat per les autoritats sanitàries.

Per províncies, el 86,1% dels 638 centres educatius de la d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 89 centres educatius alacantins que tenen 127 grups confinats i, per tant, el 99,2% dels quasi 16.700 grups d'aquestes comarques estan rebent classes presencials amb tota normalitat.

A Castelló, el 93,6% dels 249 centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas són alumnes de 23 grups de 16 centres els que s'han hagut de confinar. Açò vol dir que el 99,6% dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques estan rebent classes presencials "sense problemes".

En la demarcació de València, el 88,7% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat.Hi ha 108 centres que tenen 148 grups confinats, la qual cosa suposa que el 99,4 % dels prop de 24.300 grups està rebent classes presencials amb tota normalitat.

"PER SOTA DE LA MITJANA ESTATAL"

Des de la Conselleria d'Educació recalquen que el sistema educatiu valencià es manté "per sota de la mitjana estatal pel que fa a grups escolars confinats, malgrat estar entre les sis autonomies que sumen ja tres setmanes de classes a més d'Aragó, Cantàbria, La Rioja, Navarra i el País Basc".

Dijous passat 24 de setembre, en la reunió interministerial que van mantindre els ministres d'Educació i Sanitat amb els seus homòlegs autonòmics, es va informar que, en el conjunt de l'Estat, el 0,74% dels grups escolars estaven confinats, 2.852 grups d'un total de 386.214. En el sistema educatiu valencià, després de tres setmanes completes de classe, el percentatge és del 0,63%.

El balanç de les tres primeres setmanes de curs per a l'alumnat "continua confirmant que els centres educatius no són espais de contagi, sinó espais a partir dels quals es detecten contagis", asseveren des del departament que dirigeix Vicent Marzà.

De fet, la mitjana de positius en els 298 grups confinats actualment no arriba a 1,7 casos per grup, la qual cosa vol dir que els contagis en els centres són "mínims".