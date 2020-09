El PP espera que la Junta repruebe a Suárez por su "improvisación e imposición" en el transporte y los grupos internivel

"Es imposible tener un responsable que lo haga peor que esta consejera", ha dicho Mallada en rueda de prensa junto a la diputada del PP Gloria García y acompañadas de padres y madres de los colegios Virgen Mediadora de Gijón, y Baudilio Arce, Nazaret y Loyola de Oviedo, en los que se han implantado grupos internivel.

Para Mallada, la consejera ha demostrado no tener capacidad de actuación desde el inicio del estado de alarma, en marzo, y ha lamentado que el retraso en el inicio del curso no haya servido para "tenerlo todo previsto y listo". "Sorprenden los problemas acumulados", ha añadido, afirmando que la consejera no ha hecho "los deberes".

La portavoz de los 'populares' recrimina a Educación que haya pasado del "abandono" de los primeros meses de pandemia hacia la comunidad educativa a la "imposición" de los grupos internivel en colegios urbanos sin metodología para aplicar ese modelo.

Según Teresa Mallada, la creación "aleatoria" de estos grupos el alumnado "excedente" al bajar la ratio de las aulas a 20 estudiantes, está generando "discriminación" y reclama al Principado que dote a los centros del profesorado necesario para evitar unir a alumnos de diferentes cursos en una misma clase.

En representación de las familias, Lorena Díaz Álvarez ha señalado que un 5 por ciento de los estudiantes se encuentra en los denominados grupos internivel, que unen en una misma clase a alumnos de 2º y 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria y 5º y 6º de Primaria.

Una cifra que, dice, tiene a muchas familias detrás, pero que al no ser muy elevada "no debería ser muy difícil buscarle una solución". Por ello, espera que la Consejería conteste a las quejas de las familias para corregir una situación que está generando "tanto descontento y preocupación".

Así, reclama al Principado que reviertan una situación que, cree, afecta a la "calidad" de la enseñanza y pide que se garantice la "equidad" entre el alumnado. Además, incide en que no pueden compararse estos grupos internivel con la metodología de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) que llevan años de experiencia y tienen clases con muchos menos alumnos.

Por su parte, la diputada Gloria García puso el acento en el transporte escolar para asegurar que el "caos" que se suele registrar cada curso se está viendo incrementado por la pandemia. Así, ha mencionado el riesgo de supresión de transporte en algunas zonas del suroccidente y las cuencas, y la desorganización en los autobuses que hace que se junten estudiantes de varios niveles en el trayecto.

De este modo, desde el PP instan al Gobierno de Adrián Barbón a que sea Salud el departamento interlocutor con el Consorcio de Transportes (CTA) para que se garantice la seguridad del estudiantado.