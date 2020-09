Vox llama a apoyar su moción: "Se trata de elegir entre el Gobierno de los 53.000 muertos o dar voz a los españoles"

Vox insiste en que hay motivos para la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido se mantiene en esa posición y este martes la registrará en el Congreso, tal como explicó el propio Santiago Abascal y ha confirmado este lunes el portavoz Jorge Buxadé. El propio presidente será el candidato, y la defenderá desde la tribuna el diputado por Barcelona Ignacio Garriga.

El propio Buxadé ha resumido la moción, en la necesidad de un cambio. Por eso llama a los diputados de otros partidos a apoyarla y les ha pedido que reflexionen y elijan entre "el Gobierno del golpe institucional, de los 53.000 muerto, de la ruina económica" o dar "voz a los españoles". La propuesta de Vox, con todo, está abocada al fracaso: solo contará salvo giro de última hora, con el voto a favor de Vox.

Durante su comparecencia, el eurodiputado se ha referido a "la nefasta gestión del Gobierno", al que desde Vox siguen considerando como "ilegítimo". Buxadé ha recordado, que el Ejecutivo de Sánchez insistió en que no pactarían con separatistas, que reformarían el Código Penal para evitar, de nuevo, el intento de la ruptura de España. "No han cumplido".

Tras la presentación del escrito motivado a la Mesa del Congreso y la propuesta de un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno requeridos, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, dispone de un plazo que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde el registro para determinar la votación, fecha y hora de la misma.

El presidente de Vox anunció el pasado mes de julio desde la tribuna del hemiciclo del Congreso la intención de su formación de lanzar esta moción de censura en un discurso en el que censuró la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y alertó de que si Sánchez seguía en el Palacio de la Moncloa en otoño, los españoles serían "de nuevo los campeones de la epidemia y de la ruina".

En esa intervención durante el debate del Fondo de Reconstrucción europeo, el líder de la formación aseguró que al partido no le quedaba "más remedio" que tomar esta medida ante la "nefasta gestión del Gobierno de coalición", advirtiendo que los españoles "no pueden esperar más" y no entenderían "estrategias y tácticas políticas". "Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español", pidió.