Baño, elegante o perdón: las palabras prohibidas en Buckingham Palace

Mucho Oxford Dictionary pero, a la hora de la verdad ni siquiera la reina Isabel IIes capaz de utilizar ciertas palabras. Es decir, estamos acostumbrados a leer muchísimo sobre toda la familia real británica, pero, si se piensa detenidamente, apenas sabemos cómo hablan alejados del ente público.

Ahora ha salido a la luz una serie de vocablos que tienen prohibido utilizar en le palacio de Buckingham y para los que los miembros de la monarquía inglesa utilizan una serie de eufemismos. Y no nos estamos refiriendo a palabras malsonantes u obscenas.

Más allá de posibles insultos o expresiones ofensivas, Kate Fox, antropóloga social y autora del libro Watching the English, ha revelado que hay expresiones de andar por casa, típicas de la cotidianeidad del día a día que desde la corona no se pronuncian.

Buen ejemplo de ello es, para empezar, perdón (Sorry, en inglés). Pero no para pedirlo, sino cuando no han comprendido o escuchado algo con claridad. En dichos casos, nadie dice "¿Perdón?" para que se lo repitan, sino que usan el más refinado "¿Disculpe?" ("Excuse me?", en su idioma original).

Este corsé lingüístico afecta a todos por igual y entra incluso en terrenos que parecen sacados de otra época, de ahí que, protocolo mediante, el veto se asegure de que incluso al hablar de las estancias de la casa se eviten decir ciertas palabras.

De ahí que no se escuche al duque de Edimburgo o a Carlos de Inglaterra preguntar por el baño, pues baño es otro de los vocablos impronunciables. En su lugar optan por el más distinguido "loo", que se traduciría por "lavabo". Y eso por no hablar de salones.

En la casa de la familia real británica no hay "salones" ni un "salón", sino que son diferentes y cada uno con una utilidad concreta, desde la sala de recepciones a la sala de juegos o la sala de lectura. Por tanto, el lugar en el que se reúnen sus miembros es la sala de estar.

Tal y como Fox argumenta, nadie en Buckingham Palace utiliza "perfume", otra de las palabras prohibidas. En su lugar, lo que desprenden de Kate Middleton al pequeño Archie cuando estaba en sus habitaciones es "aroma", un vocablo mucho más elegante.

Aunque esto tampoco se podría decir, dado que "elegante" también está vetado y debe evitar decirse. En este caso hay muchos otros sinónimos, aunque está mal visto entre los miembros de la realeza inglesa el piropearse y elogiar el estilo de cualquier otra persona.