Jordi Évole, sobre 'Eso que tú me das': "Pau y yo ya llegamos llorados a la charla y pudo haber humor"

La serenidad es uno de los sentimientos más difíciles de mantener cuando la propia muerte se acecha y somos conscientes de ello. Para alcanzarla, quizá haga falta paz y quizá, haber llorado ya todo lo que hacía falta. Todo eso es algo que se ve en el emotivo, que no lacrimógeno documentalEso que tú me das, la película que recoge la última charla que el periodista Jordi Évole mantuvo con el músico y compositor Pau Donés apenas dos semanas antes de morir del cáncer que llevaba combatiendo cinco años.

La charla, que se produjo en dos tiempos y dos escenarios, la casa de Pau Donés en el Valle de Arán y en un paisaje del mismo valle, es un canto a la vida y un repaso por el sentir del músico, que sabía que se despedía de la vida, a su pesar, pues quería vivir, pero con aceptación, humildad y entereza.

Eso que tú me das, una producción de Atresmedia y Producciones del Barrio, podrá verse en cines a partir del 30 de septiembre y sólo en cines al menos hasta 2021. En parte, porque la parte de la recaudación que correspondería a los productores, entre ellos Évole, "la donaremos al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia", explicaba el propio periodista, para apoyar la investigación contra el cáncer.

Eso que tú me das es un documental que puede cambiar una vida. La de Ébole, la cambió. "A mí me ha ayudado a afrontar el duelo. La charla con Pau me ayudó a tener un verano diferente, a ver las cosas desde otra perspectiva. Era alguien de mucha acción, que no la he dejado, pero ahora tiendo a la reflexión y puede ayudar a todo el mundo a reflexionar", confiesa.

Pero no como algo pasajero, como "cuando vuelves de la India y vuelves muy espiritual y a los 15 días estás en el Mc’Donalds, pero no es el caso", explica Évole, que conocía a Pau Donés desde aquel 2002 en el que interrumpió su actuación en el programa de Buenafuente para decirle que siempre hacía lo mismo.

"Todo lo que ha venido después de la charla, tres meses después, lo sigo teniendo muy presente. En mí ha hecho mella, hay frases del documental que son grandes enseñanzas y hay que tenerlas a tu alrededor para cogerlas cuando vengan mal dadas", pone de manifiesto Évole.

La película es un canto a la vida, pero también pone de manifiesto la muerte. "He sido más consciente de que la muerte es un factor que nos ronda desde que nacemos, aunque no seamos conscientes de ello", dice el periodista, que resalta que Pau Donés "se ha ido por la puerta grande, de una forma preciosa, serena".

Pero no es una entrevista lacrimógena, que caiga en la pena. Además de reflexiones, de cómo Donés afronta su marcha, de cómo lo hace su familia y su hija, por ejemplo, hay muchos momento de humor.

"Pau y yo ya llegamos llorados a la charla, lo habíamos llorado durante el proceso de preparar la entrevista y el día que él me llamó y me dijo que le daban el alta porque se iba a morir al Vall darán", rememora Évole.

"Llegar llorados nos permitió que la conversación fuese una más de las que habíamos tenido". Sólo hubo una excepción, con el último abrazo, "fuera de cámara, cuando yo me fui a despedir de él y era la última vez que hablábamos", dice sereno también Évole.

El periodista asegura que no sabe por qué Pau Donés le eligió a él para esta última charla, cuando supo que sólo le quedaban semanas de vida. "Porque Mercedes Milá le dijo que no", bromeaba Évole.

"En los últimos tiempos teníamos mucho contacto, mucho mensaje… en enero habíamos grabado una promoción para Lo de Évole en la que él me devolvía la jugarreta de lo de Bonito y Depende y creo que le gustó, que se sintió cómodo con el equipo".

Pero era el hermano mayor de Pau Donés, presente en la rueda de prensa donde se daba a conocer el documental, el que dio la clave: "Él tenía claro que eres un tío honesto con lo que hacías y que ibas a plasmar la necesidad que tenía de decir algunas cosas. Te llamó porque sabía y tenía claro que sabía que podías entender lo que quería hacer y plasmarlo", sentenciaba.