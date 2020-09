El SES tiene "bastante avanzado" el pliego para el nuevo contrato de transporte sanitario y espera licitarlo "en breve"

A partir de ahí, "esperemos que estemos en tiempo y forma de poderlo licitar, si no hay rescisión del contrato, en breve", con el objetivo de que el 1 de noviembre de 2021, cuando finaliza el actual contrato con Ambulancias Tenorio, "tengamos una nueva licitación y un servicio más acorde a los nuevos tiempos y desde luego no tan turbulento, tan azaroso como el que ahora hemos tenido".

Así lo ha anunciado este lunes el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura, para, a petición de Ciudadanos, informar sobre la modificación del contrato del Servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2020.

En su intervención, Ceciliano Franco ha reiterado que el SES está "decidido a no prorrogar" el contrato actual con Ambulancias Tenorio una vez que concluya en 2021, tras lo que ha explicado que "ha habido como una posibilidad de rescisión, que nos pide Tenorio, vamos a decirle amistosa aunque el término no es correcto", pero que "desmenuzada legalmente no es fácil".

Por eso "le estamos dando vueltas a ver de qué manera podemos hacerlo", ha explicado el director gerente del SES, quien ha recordado que "queda apenas un año de contrato con Ambulancia Tenorio" tras lo que ha planteado si ""rescindir el contrato y poner en riesgo el servicio por un año" o no.

En ese sentido, ha añadido que "si el servicio lo mantenemos de una forma razonable, no ponemos en riesgo a nuestros pacientes y a los ciudadanos", aunque "bien es cierto que hay que mejorar el servicio".

El director gerente ha insistido en que los servicios jurídicos están "dándole vueltas" a la rescisión del contrato pero "no es fácil", aunque ha reconocido que si fuera posible sería "un alivio" tanto para la empresa como para el SES, ya que "las relaciones no son malas, pero es verdad que está jalonado todo de problemas".

Así, Ceciliano Franco ha reiterado que "la rescisión de un contrato de este tipo no es fácil", por lo que ha señalado que las decisiones en este sentido se están tomando "sobre una base de prudencia", ya que el transporte sanitario terrestre "es un servicio público que no hay nadie que lo pueda dar en condiciones ahora, solo Tenorio", por lo que "no se puede perjudicar" a los ciudadanos extremeños".

El director gerente del SES ha admitido que la adjudicación de pliego de condiciones de este contrato "ha tenido muchísimos inconvenientes", aunque ha apuntado que "también ha tenido cosas buenas, hay nuevos servicios que no estaban, y que ya no se pueden hacer desaparecer de la comunidad" o que ahora las nóminas "se pagan puntualmente".

Respecto a las huelgas convocadas en la empresa, Franco ha señalado que tienen "escaso seguimiento", tras lo que ha señalado que han existido "artificios" que a su juicio han supuesto un "abuso" de los servicios mínimos que están localizados en algunas zonas, y sobre los que están elaborando un informe jurídico para llevarlo a la Fiscalía.

"No es posible que no habiendo nadie de huelga, haya servicios considerados mínimos y no se hagan, eso no puede ser", ha concluido Ceciliano Franco, quien ha abogado por estudiar este asunto.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el diputado de Ciudadanos José María Casares, ha reiterado sus "dudas sobre el procedimiento, causas y razones que han llevado a la modificación de este contrato".

Casares ha considerado que "ha faltado valentía" por parte del SES para solicitar la rescisión anticipada, pero a su juicio "la empresa les ha ganado la mano y encima les ha sacado la pasta, por no echarlos a tiempo" por el servicio "pésimo" que estaban prestando.

Por parte del Unidas por Extremadura, el diputado Joaquín Macías ha preguntado si finalmente se va a llegar a un acuerdo con Ambulancias Tenorio para la rescisión del contrato, o en caso contrato, "qué va a ocurrir" hasta que éste finalice en octubre de 2021, ya que "entiendo que en este último tramo del contrato, la empresa planteará nuevas demandas".

Macías ha reiterado la petición de Unidas por Extremadura de que se produzca una "internalización" del servicio de transporte sanitario terrestre, cuya necesidad irá aumentando a medida que aumente la edad de la población, tras lo que lamentado que existe un "panorama incierto" en este sentido.

"Aceleren todo lo que puedan el proceso para que el cambio se produzca cuanto antes, y el servicio de transporte sanitario se realice en las mejores condiciones", tanto para los pacientes como para los trabajadores, ha concluido Joaquín Macías.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha destacado que "la mejor noticia que tenemos con este contrato es que se van, y la pena es que no se van porque el Gobierno les haya echado", a pesar de este contrato del que se celebró una comisión de investigación "con conclusiones muy duras" que debiera haber provocado "la salida de Tenorio por los cauces articulados".

Elena Nevado ha recordado que el PP ya pidió la dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles, por la situación alcanzada en este servicio sanitario tras su adjudicación a Ambulancias Tenorio, ya que los trabajadores están "sufriendo auténticas penurias", ya que esta empresa "se ha caracterizado por incumplir, y no por cumplir".

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular ha lamentado que la empresa quiera irse "porque dice que el SES incumple los pliegos", algo ante lo que se están "perplejos" porque "es la empresa la que incumple", tras lo que ha criticado que Ambulancias Tenorio "se va con el botín de este premio de 2 millones de euros" procedentes de la modificación del contrato.

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Catalina Paredes ha destacado que la modificación del contrato que se ha realizado "va a permitir mejorar el servicio" y por tanto "va a redundar en el beneficio de los trabajadores".

Catalina Paredes ha reafirmado que "la empresa tiene que cumplir con el contrato", para lo cual, los servicios jurídicos "ya están estudiando de manera rigurosa" la situación, y "cuando llegue el momento, se hará lo que se tenga que hacer", pero siempre "velando por la calidad del servicio", ha concluido.