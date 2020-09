Janira Barm, expareja de Jesé Rodríguez, se pronuncia tras la supuesta reconciliación con Aurah Ruiz

Marina Barm, expareja de Jesé Rodríguez, ha reaccionado este lunes en su perfil de Instagram a la supuesta reconciliación entre Aurah Ruiz y el futbolista después de que ambos pusieran fin a su turbulenta relación.

La modelo ha compartido unas contundentes palabras en la red social para dejar claro que lo único que le importa del futbolista es su responsabilidad como padre, ya que ambos tienen un hijo en común, Kenai, de nueve meses; y esperan la llegada de otro bebé.

"No me interesa ni me interesará nunca con quien se acuesta el padre de mis hijos. A mí nadie me ha abandonado y nadie me ha dejado", ha avanzado la catalana antes de aclarar que disfruta de "una vida muy feliz".

"No me importa nada más de él que su responsabilidad como padre que es lo único que nos va a unir", ha subrayado, aprovechando la situación para dar un consejo a sus seguidoras: "Mujeres, quiéranse porque esta vida es maravillosa y ya está pasado de moda pelear por ningún hombre".

Barm, que está volcada en el cuidado de Kenai, ha zanjado su comunicado asegurando que las mujeres no son "trofeos" y que "el amor es bondad, paz, serenidad y respeto".

Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Ruiz y Rodríguez han resurgido después de que ambos posaran juntos en París, tal y como se comprueba en la imagen que publicó recientemente una fan en Instagram.

En la fotografía, los dos posan de manera muy cómplice. Cabe recordar que el futbolista inició una relación con Barm después de poner fin a su amor con la ex gran hermana.