Cs proposa un pla perquè treballadors europeus que teletreballen s'instal·len a la Comunitat Valenciana

En concret, en la proposició no de llei es proposa que en l'elaboració dels projectes que es presentaran davant la Unió Europea (UE) per part del Consell per a captar fons per a la recuperació post-Covid s'incloga aquest pla de turisme permanent que incentive l'arribada de treballadors d'empreses estrangeres que puguen teletreballar des de la Comunitat Valenciana.

Aquest pla ha de comportar, segons Cs, una inversió en innovació i tecnologia per a aconseguir en les grans ciutats una "important infraestructura tecnològica" i també la implantació real de la digitalització en municipis d'interior o rurals perquè puguen optar a aquest turisme permanent.

Així mateix, la formació planteja oferir beneficis fiscals de caràcter autonòmic a estrangers que establisquen la seua residència en la regió en els primers anys en què desenvolupen la seua activitat.

El text subratlla també la necessitat d'augmentar els recursos que siguen necessaris per a consolidar la vertebració territorial, mitjançant transport públic i sostenible que connecte les grans ciutats amb les seues àrees metropolitanes, així com seguir apostant pel Tren de la Costa i el Corredor Mediterrani.

Insta, a més, a dur a terme una campanya de promoció internacional de l'oferta turística destinada a la residència amb caràcter permanent posant en valor servicis com el sanitari o l'educatiu per a atraure empreses i treballadors estrangers que vullguen teletrabajar fora dels seus països d'origen.