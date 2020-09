La Policia intervé a Torrent un laboratori de marihuana amb 100 plantes i deté dos homes

Els policies van tindre coneixement que un dels ara arrestats podria estar venent alguna substancia estupefaent en el seu propi domicili de Torrent, per la qual cosa van dur a terme diverses vigilàncies en les proximitats i van alçar actes de confiscació de droga a compradors que eixien de la vivenda investigada.

Per açò, els investigadors van registrar el domicili, on van localitzar un laboratori de cultiu de marihuana i van intervenir 100 plantes i material emprat per al seu cultiu, com 11 llums, 12 transformadors de llum, ventiladors i splits d'aire condicionat.

Un dels ara detinguts, davant l'arribada dels agents al domicili, va llançar les plantes a fi que no foren localitzades, però finalment van ser intervingudes en una teulada.

Els detinguts, amb antecedents policials i tots dos d'origen espanyol, han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

UN TERCER DETINGUT A MONTSERRAT

D'altra banda, la Policia Nacional també ha detingut a Montserrat (València) un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, després de localitzar en la seua vivenda plantes de marihuana.

Els agents van esbrinar que el sospitós podria tindre una plantació de marihuana en la terrassa del seu domicili situat en aquesta localitat valenciana, per la qual cosa van dur a terme un registre, que els va permetre trobar onze plantes, amb un pes d'uns 18 quilos; així com 164 grams de cabdells de marihuana, i dos bàscules de precisió.

El detingut, espanyol i sense antecedents policials, ha sigut posat en llibertat una vegada sentit en declaració, no sense abans advertir-li de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan fora requerit.