¿Tienen las pequeñas empresas una oportunidad en internet?

Si quieren triunfar, a la pequeñas empresas no les queda más remedio que participar en el juego de internet. Sus objetivos están claros: conectar con los clientes, generar ventas y estar en contacto con los proveedores. Con estas metas en el horizonte comenzó su aventura digital en 2015 la marca alemana HeimatHund y hoy ha aumentado sus ingresos un 440% y sus pedidos online un 490% con solo hacer unos cambios en su ecommerce.

En sus inicios pudieron comprobar que su sitio web funcionaba correctamente pero, a pesar de que no había ningún error técnico, no conseguían los resultados que esperaban. El problema era que no habían dedicado tiempo a pensar y llevar a cabo una buena estrategia de tienda omnicanal. En este punto, ¿qué pueden hacer las empresas pequeñas como esta para adaptarse al panorama digital actual y mejorar su experiencia de compra online?

En el site Think with Google puedes descubrir los pasos que dieron en HeimatHund para mejorar así como una serie de recomendaciones que todas las pequeñas empresas pueden aplicar en sus sitios web para mejorar. Además, gracias a herramientas como Grow My Store pueden descargar su informe gratuitocon consejos personalizados para saber en qué y cómo pueden mejorar.