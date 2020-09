El Botànic registra una nova Llei de Transparència per a avançar en dades obertes i en la rendició de comptes

En declaracions als mitjans, Pérez Garijo ha explicat que han aprofitat que es commemora el Dia Internacional del Dret a Saber per a registrar aquesta nova norma, la qual ha sigut treballada de forma conjunta des del Consell i els grups parlamentaris que sustenten al Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) amb l'objectiu de dotar a l'administració de "tots els mecanismes per a fer possible que la transparència siga una política transversal en cada qüestió del Consell".

Ha explicat que les novetats que s'introdueixen respecte a la Llei de Transparència ara vigent, la qual data del 2015 i va ser impulsada pel Consell d'Alberto Fabra (PP), van en la línia d'avançar en les dades obertes, en l'extensió dels codis ètics i de bon govern a les entitats locals i en la professionalització del Consell de Transparència, els membres del qual seran triats pel parlament.

La diputada socialista Mercedes Caballero ha explicat que el Botànic ja treballava sobre aquesta llei des de la legislatura passada i que l'objectiu principal és augmentar la transparència i que "els ciutadans confien en les seues administracions". "Ens ha costat molt alçar la reputació de la Comunitat Valenciana, és fonamental que la ciutadania confie en nosaltres, la gent ha de saber a on va cada euro de despesa i inversió", ha subratllat.

Jesús Pla (Compromís) ha destacat que en aquest text "s'introdueix el concepte de rendició de comptes" per part de l'administració autonòmica, amb criteris de planificació i avaluació de les polítiques públiques, donant comptes a la ciutadania semestralment de la seua activitat conforme a eixa planificació.

Així mateix, des d'Unides Podem Estefania Blanes ha subratllat la importància de la "transparència activa" per a posar a la disposició dels ciutadans tota la informació sobre la gestió pública i els diners "de tots" ja que "fa no molts anys els grups havien de recórrer als tribunals per a poder accedir" a ella.

Precisament preguntats sobre el fet que el PP haja hagut d'acudir a la justícia en els últims anys per a aconseguir determinada documentació del Consell, la consellera de Transparència ha assegurat que s'ha facilitat "tota la documentació" tant a diputats com a qualsevol ciutadà, encara que "a vegades documentació de l'època del PP que no estava no es pot entregar" o hi ha casos en què "demanen documentació que per la llei de protecció de dades poden consultar però no es pot donar còpia, i això no és no donar informació".

EL PP CREU QUE ÉS UNA "CORTINA DE FUM"

El diputat del PP Fernando Pastor ha assegurat que li crida "moltíssim l'atenció" que la setmana passada en el Debat de Política General cap grup del Botànic fera referència a aquesta llei i ara la presenten com una cortina de fum fent-ho coincidir amb la compareixença de Rosa Pérez per a aclarir la militància de companys en una fundació (CEPS) que va rebre ajudes milionàries de dictadures d'esquerra a Sud-amèrica".

Ha ressaltat que la Fundació CEPS té el seu origen a València i "poc després de nàixer rep quantitats milionàries de diners de dictadures com Veneçuela". Aleshores, ha assenyalat, el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, era "patró fundador, president i vicepresident".

"Si foren membres del PP els qui hagueren muntat ex profeso una fundació per a rebre diners d'una suposada dictadura de dretes hui estaríem triturant el PP", ha dit, per a advertir que espera que la consellera done explicacions en un tema "tan opac".