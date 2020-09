El estado de alarma deja en Galicia un 40,7% menos de demandas de ruptura matrimonial entre abril y junio

En concreto, según datos difundidos este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los juzgados de la Comunidad gallega entraron 872 demandas para finalizar la vida conyugal en el segundo trimestre de este año, frente a los 1.471 del año pasado.

Estos datos, explica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se corresponden con el periodo "más afectado por el estado de alarma" motivado por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que "provocó un descenso de la actividad judicial". Por este mismo motivo, "todas las formas de disolución matrimonial" muestran bajadas interanuales.

Sin embargo, en la Comunidad gallega la caída de las demandas de este tipo es menos acusada que en el conjunto del Estado, donde el descenso es del 42,1%. Además, se observa que, en Galicia, por cada 10.000 habitantes se contabilizaron 3,8 demandas en el segundo trimestre del 2020, frente a las 4,3 de la media española.

Más concretamente, en Galicia disminuyeron tanto los divorcios consensuados -de 840 a 503, un 40,1% menos- como los no consensuados -de 576 a 339, un 41,1% menos- en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo período de 2019. En cuanto a las separaciones, las consensuadas pasaron de 39 a 17 (-56,4%) y las no consensuadas, de 16 a 13 (-18,8%). Asimismo, no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

También descendieron los procedimientos relativos a la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales y las demandas para modificar medidas en procesos de separación y divorcio.

En este sentido, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se iniciaron en Galicia 89 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 49,1% menos que en el mismo intervalo del 2019, mientras que las no consensuadas cayeron un 32,3% al contabilizarse 323.

Además, en el segundo trimestre de 2020 se registraron 175 demandas de modificación consensuada en procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, frente a los 264 del mismo período de 2019, lo que supone un desdenso de 33,7%. Las no consensuadas pasaron de 207 a 356, una caída del 41,9%.

DATOS DE 2019

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes los datos relativos a nulidades, separaciones y divorcios en España en todo 2019. En el conjunto del Estado, a lo largo del año se produjeron un total de 95.320 casos de este tipo, un 3,8% menos con respecto a 2018.

En Galicia, el año pasado se produjeron 4.796 rupturas, lo que implica un descenso del 7,2% -mayor que la media española- con respecto a las 5.168 de 2018.

En concreto, en todo 2019 se produjeron en la Comunidad gallega 4.637 divorcios (-6,4%), 159 separaciones (-25,3%) y ninguna nulidad matrimonial, frente a las dos del año anterior.

En cuanto a la tasa de rupturas por 1.000 habitantes, en toda España se sitúa en 2, mientras que en Galicia es del 1,8. Así, la gallega es la quinta autonomía, empatada con Navarra, La Rioja y Ceuta. Tan solo registran ratios inferiores Melilla (1,2), Aragón (1,6), Castilla y León (1,7) y Extremadura (1,7).