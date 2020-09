La Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) se ha concentrado esta mañana ante uno de los símbolos turísticos de Barcelona, la fuente de Canaletes de la Rambla, en una acción simbólica con motivo del Día Mundial del Turismo en la que han reclamado nuevamente la necesidad de afrontar un "decrecimiento turístico" en Barcelona.

Valoran que ahora es el momento de acometer esta reconversión, coincidiendo con la pandemia de coronavirus y con la caída de visitantes por las restricciones de la movilidad impuestas por los gobiernos.

Recuerdan que el turismo masivo causa "estragos sociales y ambientales" y que urge la formación de los trabajadores del sector más vulnerables para recolocarlos en otros "más justos".

Recuerdan que el turismo masivo causa "estragos sociales y ambientales"

Piden también que las infraestructuras que puedan quedar afectadas por la crisis económica derivada de la sanitaria se puedan aprovechar para "usos sociales y de cuidados" que se han revelado como "imprescindibles" con la crisis de la Covid. La 'ABDT es parte de la red SET (Sur de Europa contra la Turistización).

El manifiesto que han leído remarca que "desgraciadamente, el coronavirus ha dado la razón sobre los peligros de la alta dependencia del turismo" de las economías del sur de Europa. "El supuesto motor económico ha resultado ser un motor altamente contaminante, dopado con dinero público y, como se ve ahora, gripado. Más que un motor, es auténtica rémora, una industria parásita de la ciudad y se su población".

"El supuesto motor económico ha resultado ser un motor altamente contaminante, dopado con dinero público y, como se ve ahora, gripado. Más que un motor, es auténtica rémora, una industria parásita de la ciudad y se su población" (Manifiesto de la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic)

En el escrito destacan que "no hay que rescatar con dinero público a un sector de por sí muy favorecido, sino a los trabajadores y ex trabajadores "a los que ha precarizado hasta una vulnerabilidad extrema" y de las capas de población que han salido más perjudicadas por la pandemia y sus impactos". Creen que la inversión pública ha de destinarse, en todo caso, "a la diversificación de la economía en sectores más justos".

Anna Moreno, vecina del Raval y miembro de la Assemblea, comenta a 20minutos.es que "desde hace tiempo avisábamos de que el modelo turístico estaba muerto. En 2019 ya sacamos un ataúd durante la movilización por el Día Mundial del Turismo". Reconoce, no obstante, que "no pensábamos que fuera un colapso como este el que lo parase". Calculan desde la entidad que ahora mismo hay 420 hoteles cerrados en Barcelona y poco más de un centenar abiertos "pero con ocupaciones muy bajas".

Ahora es el momento, consideran, de refundar el sector "con un modelo más diversificado y con formación y reciclaje para los ex empleados que han perdido su trabajo con la crisis de la Covid". Los hoteleros de Barcelona pedían ayuda la semana pasada "antes de que vengan los fondos de inversión" a quedarse con sus negocios. Moreno dice al respecto: "¿Ahora se acuerdan de los fondos buitre? Ya llevan mucho tiempo aquí".

Sobre los comercios del centro enfocados al turismo que están perdiendo dinero con la falta de turismo ha indicado que "deben plantearse no esperar a un turismo masivo que no se volverá a repetir" en años. "Nunca será igual", afirma, "Somos partidarios del desarrollo económico pero no de la misma manera que hasta ahora sino con respeto a la población local, al medio ambiente y con condiciones laborales dignas".

Vecinos de Barcelona contra el turismo de masas en la ciudad empapelan el acceso a un hotel cerrado en la Rambla. MIQUEL TAVERNA

Barcelona, la peor parada de Cataluña en julio y agosto

La industria del turismo de Barcelona ha sido la gran damnificada por la pandemia en Cataluña según un informe de la Direcció General de Turisme que se dio a conocer el pasado 14 de septiembre. Las pernoctaciones de turistas en la capital catalana descendieron un 82,8% en julio y un 78,9% en agosto. La bajada fue del 50% en toda Cataluña.

Las pernoctaciones en la capital catalana descendieron un 82,8% en julio y un 78,9% en agosto

En julio, Barcelona solo tuvo operativas el 63% de las plazas de alojamiento, de las que solo se ocuparon un 24%. La ocupación sobre el total de plazas solo fue del 15% lo que significa una caída de las pernoctaciones del 82,8%.

En agosto estuvieron disponibles un 77,5% del total de plazas y se registró una ocupación del 24,8% (la total fue solo del 19,2% y la caída de las pernoctaciones llegó al 78,9%).