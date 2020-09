Cultura.- La CIA Dunatacà estrena en la Carme Teatre 'La tragèdia no és pa tant'

'La tragèdia no és pa tant' és un sol de dansa contemporània que posa cos al record d'una última nit de rave. L'espectacle va guanyant i perdent capes, apareix Janis Joplin (en el 50 aniversari de la seua mort) per a encarnar la joventut, la contracultura, l'alteritar i les ganes increïbles d'estar viva.

Tot açò, expliquen, "rodejat d'una estètica kitsch on l'espai sonor i el vestuari es tornen elements coreogràfics crucials per a apuntalar la dramatúrgia d'aquesta obra".

El muntatge compta amb un elenc creatiu interdisciplinari. La direcció, interpretació i idea original ha sigut a càrrec de Julia Irango, ballarina d'àmplia trajectòria que ha treballat amb Guillermo Weickert, Pere Faura, Daniel Abreu o Eva Redondo.

En aquesta ocasió, se sumen al projecte Manuel Solá, com a compositor musical i Matías Zanotti, com a disseny de vestuari. També han col·laborat com a ajudants de direcció Javier Hedrosa, Itziar Barriobero, María Bernardo i Eva Mora.