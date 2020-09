Casado pide al Gobierno una ley estatal para que se cumplan las cuarentenas

Pablo Casado no quiere que el Gobierno siga siendo casi inoperante en la crisis del coronavirus, pues según el presidente del PP el papel de Pedro Sánchez en los últimos meses se ha limitado en descargar toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. Por eso, el primer paso que cree Génova que debe dar el Ejecutivo es aprobar una ley estatal para asegurar que se cumplen las cuarentenas derivadas de la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, el jefe de la oposición ha exigido criterios objetivos para todas las autonomías ante la segunda oleada de Covid-19 en vez de poner "el foco" en la Comunidad de Madrid, algo que, ha calificado de "desleal". Tras asegurar que no se puede hacer "un bloqueo total a seis millones de personas" en Madrid porque "sería ruinoso", ha recalcado que se trata de que las cuarentenas sean "efectivas" y que el Gobierno de coalición no "intente dañar el desarrollo de las medidas tomadas" por Isabel Díaz Ayuso.

"No entendemos que el señor Illa haya pasado en tres días de decir que va todo fenomenal y dos días después, con menos incidencia de contagios, diga que esto prácticamente es un desastre. Eso al final es una motivación política, no científica", ha afirmado.

Casado ha acusado también al presidente de "cobardía y complicidad" con los que "atacan" al rey en vez de "dar la cara" defendiéndolo después de la ausencia del monarca en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. "Lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe", añadió para colocar a Sánchez al lado de las peticiones de los independentistas y al mismo tiempo ha dicho también que Moncloa "erosiona" la monarquía con sus últimos actos.

Dicho esto ha criticado duramente que Sánchez esté "desaparecido" y no diga "nada" ante esos "ataques" contra la jefatura del Estado. "Demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional", ha enfatizado.

Casado ha emplazado a Sánchez a defender públicamente a Felipe VI y la unidad nacional, al tiempo que ha asegurado que aquellos que quieren una república en España deberían llevar al Parlamento una reforma de la Constitución agravada.

Sin embargo, el presidente del PP ha dicho que, conscientes de que no tienen apoyos parlamentarios suficientes para esa reforma constitucional, intentan "hacer atajos" que son "claramente ilegales y cobardes", como "este espectáculo contra el rey".