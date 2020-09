Els guies turístics, en peus de guerra: “El sector està en perill d'extinció”

Qui pensa en Espanya pensa en turisme. I qui pensa en la zona de Llevant pensa en turisme de sol i platja. És per això que la pandèmia del coronavirus ha afectat enormement la Comunitat Valenciana, sobretot durant els últims mesos, quan s'esperava un ple en hotels i una facturació milionària en bars i restaurants.

Però no ha sigut aquest el millor estiu per al sector i, ahir, quan se celebrava el Dia Mundial del Turisme, els qui fan un dels papers més importants –el d'ensenyar la nostra cultura i patrimoni als quals vénen de fora– van posar el crit en el cel: “Enguany no hi ha molt a celebrar. El sector es troba en perill d'extinció”.

Així ho van assegurar des de l'Associació de Guies Turístics Oficials de la Comunitat Valenciana durant la concentració celebrada ahir sobre les 12.00 h en la plaça de l'Ajuntament de València, sota la façana de la casa consistorial.

I és que, enguany, als reptes que ja s'enfrontaven aquests professionals del turisme, “com la falta de facilitats fiscals, la complexitat burocràtica, l'intrusisme, la competència deslleial o la falta de regulació”, també “s'ha sumat la crisi de la Covid-19, que està suposant el colp de gràcia a la professió i manera de vida de centenars de professionals del turisme”, va manifestar la vocal de l'associació, Ana Galera, en declaracions als mitjans.

L'estiu semblava que podia salvar-se, però la prohibició o recomanació de països com el Regne Unit, Alemanya, Holanda, Bèlgica o Àustria de no viatjar a Espanya va ser un pal massa dur. “Depeníem del turisme estranger, que ara és zero”, va assenyalar Galera. És veritat que el turisme nacional no va cessar, per la qual cosa també va aprofitar l'ocasió per a reivindicar que els visitants nacionals “consumisquen turisme i contracten guies oficials”.

Perquè aquests professionals també lluiten diàriament perquè els visitants –tant de la Comunitat com de la resta del país– contracten guies turístics oficials, ja que, segons van indicar, “hi ha molts guies que no han passat els exàmens corresponents”. Per això, la vocal de l'associació va assegurar que en aquest cas la informació que rep el client “no se sap fins a quin punt és real o no”.

La meitat de viatgers que en l'estiu de 2019

Al juliol i agost, en la Comunitat, la xifra de viatgers es va reduir a la meitat respecte al mateix període de 2019 amb 1,07 milions de turistes, registre que s'accentua a la província d'Alacant, que va perdre més del 51% dels visitants, i que és igual de contundent a València i Castelló, on les xifres van caure un 49,7% i un 46% respectivament, segons les dades de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera publicats per l'INE.