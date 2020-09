Contundente mensaje de Mila Ximénez a quienes dudan de su enfermedad: "No me hacen daño"

Desde que el pasado verano hiciera pública su enfermedad, un cáncer de pulmón, la vida de Mila Ximénez ha dado un giro radical. Si bien ha recibido el apoyo de todos sus compañeros, también es cierto que se queja continuamente de las críticas que recibe.

Ahora ha querido lanzar un contundente mensaje dirigido a esos que ponen en duda su enfermedad.

"No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro", ha escrito la colaboradora de Sálvame en su Instagram.

"De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos", ha concluido en el texto, acompañado de una foto de ella con la correspondiente mascarilla.