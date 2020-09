Los mejores futbolistas de todos los tiempos

1

O Rei. ¿Cuanto pagaría un equipo europeo por un jugador como este hoy en día?. Posiblemente no haya club en el mundo que pudiera comprarlo. Qué vamos a decir de pelé que no se haya dicho ya a lo largo de la historia del fútbol. Forma parte de un póker de ases históricos como uno de los más grandes jugadores que ha dado no solo Brasil, sino el fútbol mundial



. El nombre de Pelé ha llegado a todos los rincones del planeta, es el futbolista más conocido y un auténtico emblema del fútbol carioca. Ubicarle en una zona determinada del terreno de juego es tarea difícil, puesto que de mediocampo hacia adelante podía jugar prácticamente en cualquier posición Lo tenía todo:calidad, potencia, regate, visión y especialmente gol. Un genio irrepetible.