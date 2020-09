Raquel Ejerique: "El nivel de agresividad que he encontrado hacia À Punt no lo había visto"

"Yo antes trabajaba en el diario.es, un medio que también es muy cuestionado, pero el nivel de agresividad que he encontrado de fuera con À Punt yo no lo había visto. Hay mucha agresividad", ha aseverado la periodista en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, Ejerique señala que los tres medios que integran Á Punt -televisión, radio y web- "nacieron de un conflicto político" tras el cierre de Canal 9 durante el gobierno del 'popular' Alberto Fabra. "Había quien quería abrir, había quien quería cerrar para siempre y había quien quería abrir gastando poco. Hay políticos que no sienten esta televisión como suya o que querían que reflejara más sus intereses", ha asegurado.

En todo caso, la responsable de Informativos cree que "no es un conflicto de la sociedad, sino más bien creado entre políticos y periodistas". "Nace con ciertos sectores en contra", ha incidido Ejerique.

Asimismo, ha reconocido que en la actualidad hay "gran parte de la población" de la Comunitat que "no considera" a À Punt y para intentar cambiar esta realidad hay campañas de resintonización -"hay que gente que no sabe que existimos", admite-, marketing etc. También se va a realizar una encuesta para saber "qué esperan de nosotros y en qué estamos fallando". Con el cierre de Canal 9, continúa, "se perdió un activo enorme, que es el activo de marca, que hay que recuperar".

La directiva se ha referido también a los ingresos por publicidad que han aumentado en el último mes. "El nuevo equipo directivo con Alfred Costa a la cabeza tiene claro que disponemos del sostén de la subvención anual pero que no podemos bajar los brazos de los ingresos propios. Nos miden por las audiencias y también por nuestro balance de publicidad, por eso hay un plan amplio de publicidad, patrocinios y convenios para ayudar a las cuentas de À Punt".

En este sentido, ha hecho notar sobre la radiotelevisión pública valenciana: "Esto no es un negocio para dar beneficios, el dinero se reinvierte, pero somos conscientes de que tampoco puede ser un agujero negro".

USO DE LENGUAS COOFICIALES

Por otra parte, preguntada por el uso de las dos lenguas cooficiales, Ejerique ha declarado: "Tenemos que cumplir la ley, que establece muy claramente qué contenido tiene que ser en valenciano y cuáles se permite que no lo sean".

"No tenemos la intención de castellanizar nada ni de contravenir esa ley", ha insistido la directora de Informativos, que ha apuntado que, además, no hablar valenciano "no quiere decir que no se entienda".