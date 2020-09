Anabel Pantoja, en 'Sábado Deluxe': "Mi novio dice que parezco otra persona cuando tomo pastillas"

La encargada de abrir el último Sábado Deluxe fue Anabel Pantoja. La influencer ofreció una controvertida entrevista vertebrada por su adicción a los somníferos. Según contó, el problema empezó cuando tenía unos 21 años, pues se independizó y pasaba miedo al dormir sola.

"Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, cada día me tomo más del doble de lo que me aconseja mi doctor. Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución. Lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean”, confesó, muy afectada.

También contó que su padre se enteraría de su problema al ver el programa. La que tampoco lo sabía era Belén Esteban que, emocionada, le recriminó a su amiga no haberle dicho nada "cuando no tiene familia en Madrid".

Una de las personas que más tiene que lidiar con la adicción de Pantoja es su pareja, Omar Sánchez: "Con los efectos de los somníferos no soy consciente de hacer muchas cosas, mi novio me dice que parezco otra persona cuando me tomo las pastillas. En un futuro me gustaría ser madre y no quiero verme así, es una manera muy vaga de afrontarlo", confesó.

La joven explicó que lo hace "como quien se echa una crema en la cara". Tanto es así, que en la actualidad consume, por día, "tres somníferos, y antes de cenar, dos pastillas para la ansiedad". La colaboradora comentó tener una clínica localizada para comenzar a tratarse lo antes posible. Y es que, antes no lo hizo por no preocupar a su madre.