El exconcursante de 'Operación Triunfo' que ahora brilla como presentador de noticias

Cuando de niño dio sus primeros pasos en el mundo de la música y la interpretación en series como El comisario o Manos a la obra, entre otras, Borja Voces no se imaginaba que su carrera profesional solo tendría algo que ver con el mundo del espectáculo en ocasiones especiales.

Comenzó su trayectoria en la serie infantil Veo, veo, mientras formaba parte del grupo musical 'Tic-tac', con el que terminaría sacando dos discos. Sin embargo, y a pesar de sus apariciones en algunas series de gran audiencia y en una película, su explosión definitiva llegaría de la mano de TVE.

Un joven Borja Voces se convirtió a los 19 años en concursante de la tercera edición de Operación Triunfo, donde terminaría en un buen lugar. Una vez finalizado el talent show, Voces participó en la gira de OT por España junto a sus compañeros.

Pero no es oro todo lo que reluce, y a pesar de que el espacio entonces presentado por Carlos Lozano le dio la posibilidad de darse a conocer, también le cerró "algunas puertas", como él mismo ha reconocido en una entrevista con Fórmula TV. "Estar en Operación Triunfome perjudicó más que me benefició en el mundo de la interpretación", ha confesado.

La falta de oportunidades en España, le llevó a probar suerte fuera de nuestras fronteras y apostar por otras ramas, como el periodismo. Actualmente, Voces trabaja para el canal Univision en Miami (EE UU), donde se ha convertido en una de las caras más conocidas de los informativos.

En la cadena también ha tenido la oportunidad de presentar eventos como los premios Latin Grammy, los Premios Juventud o los Premios Lo Nuestro, además de tener una sección propia en el programa Primer impacto, donde los espectadores envían sus quejas a través de redes sociales.

"Me dio la oportunidad de empezar de cero, de hacer un 'reset' de quien era yo en España, de lo que la gente me conocía. Gracias a Dios me ha ido bien", ha asegurado. "Estoy muy bien aquí, extraño muchas cosas de España, pero del mundo de la televisión no extraño nada. Creo que aquí en Estados Unidos hay muchísimas más oportunidades para gente joven, hay muchísimos más formatos, te diriges a una audiencia muchísimo más grande, y el contenido es diferente, tanto en la noticia como en el entretenimiento", ha confesado el presentador.

Por otro lado, Voces ha señalado que no está entre sus objetivos regresar y trabajar en televisión en España, tampoco "he recibido nunca ninguna oferta de ningún medio de comunicación", pero "llevo cinco años, seis en enero, y el público hispanoaquí en EE UU me ha dado cosasmuy buenas y me ha dejado ser yo, crear, producir, y un montón de cosas y que quizá en España no te dejan".

Ha querido dejar claro que "yo amo mi país", y "respeto muchísimo a todos y cada uno de los profesionales que hacen la televisión en España, pero sin lugar a dudas es un país en el que marcamos mucho a las personas", ha explicado.