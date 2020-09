Los hosteleros de Badajoz podrán mantener la ampliación de veladores solicitada en la 'fase dos'

Fuentes del consistorio de la capital pacense han explicado en declaraciones a Europa Press que, "en principio", hay una limitación de aforo del 50 por ciento, pero que se respeta la ampliación de los locales que habían solicitado en su momento la ampliación de veladores, de manera tal que "se mantiene la misma situación que había antes del domingo".

De este modo, han destacado, "no se flexibiliza" la situación de los veladores, sino que "es lo de siempre", "se mantiene" y "es una aclaración", puesto que "no hay ninguna rectificación" y "simplemente" no quedaba "del todo claro" para el ayuntamiento cómo quedaban las nuevas medidas restrictivas adoptadas por la Consejería de Sanidad a partir de este pasado lunes en materia de hostelería y veladores, tras detectarse un aumento de contagios en la capital pacense.

Finalmente, las mismas fuentes han matizado que la barra se cierra y en el interior hay un aforo limitado "que era como estaba en la fase dos", y que, en esta última, muchos locales ampliaron sus veladores en un proceso por el que "cogieron parte de la vía pública y sobre todo de aparcamientos" tras solicitar esta ampliación que permitía que "pudieran recuperar ese espacio que les quitaba la restricción", disponiendo las mismas mesas pero separadas los metros de distancia correspondientes.

Así, "los que ampliaron pueden ampliar otra vez" y este mismo sábado "ya hay muchos veladores que ya han recuperado ese espacio", ha concluido el consistorio.