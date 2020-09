María Blasco (CNIO): "La ciencia ha sido la única respuesta global firme ante esta pandemia"

La investigadora alicantina ha participado este sábado en la inauguración de un mural con su rostro en el IES Sorolla, obra de la artista María Barrachina, en el marco del proyecto 'Mujeres de Ciencia' de la Universitat Politècnica de València (UPV) y Las Naves. En el acto han participado, junto a la autora y María Blasco, el rector de la institución académica, Francisco Mora, y la directora del centro de innovación, Marta Chillarón.

La científica, a preguntas de los medios, se ha referido a la crisis sanitaria del coronavirus para afirmar que la ciencia "ha sido la única respuesta global firme a esta pandemia". "No he visto una respuesta política global ni tampoco una repuesta de medidas económicas globales, pero sí que hemos visto una repuesta global de la ciencia, porque la ciencia es global", ha expuesto.

En este sentido, ha destacado que científicos "de todo el mundo" han estado "conectados" porque "no hay una ciencia española, una ciencia valenciana y una ciencia madrileña, la ciencia es internacional".

Los ciudadanos, ha añadido, "han visto que semanas después de que este virus comenzara a producir neumonías ya se sabía qué virus era, ya conocíamos el virus a nivel molecular".

La bióloga molecular, que ha investigado recientemente esta enfermedad, ha puesto en valor que "científicos de todo el mundo han estado trabajando y en menos de un año hay ya vacunas que están probándose". "¿Nos gustaría que fuera más rápida la ciencia? Seguramente, pero tenéis que pensar que es rapidísimo cómo ha ido".

UN MURAL PARA MOSTRAR QUE "NO ES UN MUNDO DE HOMBRES"

María Blasco se ha mostrado "muy orgullosa y contenta" de protagonizar el mural porque, ha defendido, "es muy importante destacar a mujeres científicas" y "que las niñas vean que la ciencia no es un mundo de hombres".

Según ha explicado, en el CNIO que ella misma dirige, "el 70 por ciento de los investigadores son mujeres". "Hay muchísimas mujeres haciendo investigación, lo que pasa es que en lugares de dirección de laboratorio o de jefa de laboratorio aún no llegamos al 50%, estamos en el 30% más o menos. Eso es algo que tiene que cambiar y que estamos intentando que cambie", ha subrayado.

Blasco aparece en el mural rodeada de cromosomas, cadenas de ADN y telómeros. En la esquina inferior izquierda, María Barrachina ha pintado un ratón con un reloj de arena. Según ha explicado la artista, "nos indica que el tiempo es finito" y "todas nuestras células tienen un tiempo de caducidad", en alusión a los estudios sobre envejecimiento con ratones de Blasco. Igualmente, sobre el retrato y junto el nombre de la investigadora, ha dibujado un triángulo invertido, símbolo feminista. "Es una gran defensora de la labor de la mujer en el campo científico y feminista", ha resaltado.

Al respecto, María Blasco ha afirmado que "refleja muy bien" quién es. "Yo soy feminista y me parece muy importante destacar a mujeres científicas en distintos puntos de València, y que también el trabajo lo hagan artistas mujeres es muy importante", ha dicho.

MUJERES EN PUESTOS DE DECISIÓN PARA UN MUNDO "MÁS JUSTO"

La investigadora ha recalcado que las mujeres son más de la mitad de la población del mundo pero "hasta ahora y aún ahora no tenemos el lugar que nos merecemos en general, aún la mayor parte de los presidentes del gobierno no son mujeres". "Cuando haya un 50% de mujeres en todos los lugares donde se toman las decisiones, el mundo será mejor y más justo", ha asegurado, antes de reivindicar que "el siglo XXI tiene que ser el de esa igualdad real", ha agregado.

Preguntada sobre qué consejos daría a las jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia, Blasco ha señalado: "El consejo es hacer lo que te gusta , cumplir tus sueños. Yo no he pensado nunca si tendría una salida, si encontraría trabajo o si me iría bien o mal, siempre he pensasdo en hacer lo que me gustaba".

Según la investigadora, "el mundo de la ciencia es un mundo en el que se miden los méritos por la producción, por el buen trabajo que haces" y "es muy fácil sentirte bien como mujer en el mundo de la ciencia".

No obstante, ha reiterado que "es verdad que en los niveles más altos donde se toman las decisiones aún hay más hombres que mujeres" y "hace falta que más mujeres lleguen a lo más alto", pero "para eso hace falta que cambiemos algunas estructura".

"Por ejemplo, en el CNIO hemos cambiado muchísimas cosas, tenemos teletrabajo desde antes del covid, una jornada laboral continua, una serie de medidas estructurales por tal de que las mujeres tengan más fácil querer dedicarse a ser directoras de investigación, jefas de su laboratorio", ha explicado.

El acto de inauguración no ha contado con la presencia del alumnado debido a las medidas para contener la pandemia, pero un vídeo realizado por los y las estudiantes ha dado "gracias por su ejemplo" a Blasco. También se ha mostrado el proceso de creación del mural y, finalmente, María Blasco y María Barrachina han dado los brochazos finales a la plaza que acompaña la composición.

Desde Las Naves, Marta Chillarón ha explicado: "Aspiramos a que las niñas y las jóvenes puedan decir 'de mayor quiero ser como María Blasco'" y "se la puedan encontrar día tras día cuando vienen a su escuela". "Hay mucha menos vocación científica entre las niñas y jóvenes, por eso acciones como esta ayudan a inspirar, a combatir falsas creencias ya acercarles esa realidad".

Por su parte, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha hablado del proyectos de 'Mujeres de ciencia' que ha sido reconocido como Premio Nacional de Promoción de la Ciencia por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Según ha detallado, abarca una veintena de murales en la ciudad sobre mujeres que han tenido un "impacto disruptivo" en sus ámbitos, para darlas a conocer entre la juventud y "denunciar la brecha de género".